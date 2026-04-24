Quirónsalud Huelva refuerza su programa de educación maternal con un curso sobre alimentación complementaria del lactante

El embarazo, parto y postparto son momentos de la vida de la mujer marcados, en algunos casos, por el desconocimiento y las dudas. Es por ello, que el equipo de matronas del Hospital Quirónsalud Huelva ofrece un programa de educación maternal con el objetivo ofrecer a los futuros padres conocimiento sobre el desarrollo del embarazo, cambios físicos y emocionales que sufre la mujer, el momento del parto y la etapa posterior: el postparto, incluida la lactancia materna.

Una vez superados estos momentos iniciales, llega el momento de introducir en la dieta del lactante alimentos nuevos, líquidos o sólidos, dándose este proceso a partir de los 6 meses. ‘Y vuelven a aparecer las dudas’ señala Irene Ballestero, matrona del Hospital Quirónsalud Huelva, ‘por ello hemos decidido ampliar las formaciones ofreciendo un curso exclusivo sobre esta nueva etapa: la alimentación complementaria, el método BLW’.

El curso tiene el objetivo principal de conocer tanto el método BLW como el método BLISS, aprender a ofrecer alimentos de manera segura y saber actuar frente a un atragantamiento.

‘El método BLW ofrece muchas ventajas a nuestros pequeños, pero existe mucha desinformación al respecto. Formarse en BLW marca una diferencia real en la seguridad, la confianza y el desarrollo del bebé’ indica Irene Ballestero, matrona que impartirá la sesión. ‘La formación da tranquilidad y confianza a los padres permitiéndoles disfrutar de este proceso mucho más, sin presiones ni estrés, sino aprovechando la hora de la comida para crear momentos en familia y de disfrute para todos’ recalca la matrona.

El curso se celebrará el 25 de mayo en horario de 17:30 a 19:30, en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Huelva.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.