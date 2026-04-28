Extremadura impulsa la línea eléctrica que abastecerá la futura fábrica de cátodos en Mérida

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el anuncio que somete a información pública la autorización de una nueva línea eléctrica. El objetivo principal de esta infraestructura es garantizar el suministro de energía a la fábrica de cátodos que la empresa Hunan Yunen tiene proyectada en Mérida.

Un proyecto energético clave

El proyecto contempla el 'desmantelamiento del tramo de línea aérea simple circuito a 66kV Almendralejo-Mérida' y la ejecución de un 'nuevo tramo de línea aérea a 66Kv doble circuito Mérida-Parquesur/ Almendralejo-Mérida'. Esta actuación es fundamental para adaptar la red a las necesidades de la futura planta.

Con este paso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible continúa con la tramitación para dar seguridad jurídica y que el proyecto 'sea una realidad en Extremadura'. Los interesados disponen de un plazo de 30 días hábiles para examinar toda la documentación.