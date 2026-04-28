COPE
Podcasts
Mérida
Mérida

Extremadura impulsa la línea eléctrica que abastecerá la futura fábrica de cátodos en Mérida

El DOE publica el anuncio para la autorización de la infraestructura de 66kV, un paso clave para el proyecto industrial de la empresa Hunan Yunen

Luz verde al proceso ambiental para la planta de cátodos en Mérida

Luz verde al proceso ambiental para la planta de cátodos en Mérida

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el anuncio que somete a información pública la autorización de una nueva línea eléctrica. El objetivo principal de esta infraestructura es garantizar el suministro de energía a la fábrica de cátodos que la empresa Hunan Yunen tiene proyectada en Mérida.

Un proyecto energético clave

El proyecto contempla el 'desmantelamiento del tramo de línea aérea simple circuito a 66kV Almendralejo-Mérida' y la ejecución de un 'nuevo tramo de línea aérea a 66Kv doble circuito Mérida-Parquesur/ Almendralejo-Mérida'. Esta actuación es fundamental para adaptar la red a las necesidades de la futura planta.

Con este paso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible continúa con la tramitación para dar seguridad jurídica y que el proyecto 'sea una realidad en Extremadura'. Los interesados disponen de un plazo de 30 días hábiles para examinar toda la documentación.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÉRIDA

COPE MÉRIDA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 28 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking