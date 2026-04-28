Extremadura impulsa la línea eléctrica que abastecerá la futura fábrica de cátodos en Mérida
El DOE publica el anuncio para la autorización de la infraestructura de 66kV, un paso clave para el proyecto industrial de la empresa Hunan Yunen
Mérida - Publicado el - Actualizado
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El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el anuncio que somete a información pública la autorización de una nueva línea eléctrica. El objetivo principal de esta infraestructura es garantizar el suministro de energía a la fábrica de cátodos que la empresa Hunan Yunen tiene proyectada en Mérida.
Un proyecto energético clave
El proyecto contempla el 'desmantelamiento del tramo de línea aérea simple circuito a 66kV Almendralejo-Mérida' y la ejecución de un 'nuevo tramo de línea aérea a 66Kv doble circuito Mérida-Parquesur/ Almendralejo-Mérida'. Esta actuación es fundamental para adaptar la red a las necesidades de la futura planta.
Con este paso, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible continúa con la tramitación para dar seguridad jurídica y que el proyecto 'sea una realidad en Extremadura'. Los interesados disponen de un plazo de 30 días hábiles para examinar toda la documentación.
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