Gratuidad total en las guarderías de Menorca: el Consell cubrirá matinera y mediodía con un millón de euros

El Consell Insular de Menorca ha aprobado garantizar la gratuidad de las guarderías 0-3 para el curso actual.

El departamento de Cultura, Educación, Juventud y Deportes financiará dos horas adicionales (matinera y mediodía) para asegurar el acceso universal y gratuito al servicio a todas las familias de la isla.

Un respiro para el bolsillo de las familias menorquinas

De esta forma, el Consell Insular de Menorca ha aprobado un convenio de colaboración con todos los ayuntamientos de la isla para garantizar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años durante el curso 2025-2026. "Consolidamos así nuestro compromiso con las familias, con la igualdad de oportunidades y con el acceso universal a la educación desde la primera infancia", explica el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

"A través de este acuerdo, el Consell asumirá la financiación de dos horas lectivas diarias adicionales durante diez meses, que se suman a las cuatro horas ya cubiertas por el Govern de las Illes Balears. De este modo, se asegura que el conjunto de la jornada educativa de seis horas sea gratuita para todas las familias usuarias de las escuelas infantiles públicas y de la red complementaria de Menorca", añade.

Reparto de ayudas por municipios

El coste previsto para el curso escolar 2025-2026 es de 965.450 euros, que se distribuyen entre los municipios en función de las aulas existentes en cada término municipal: Alaior recibirá 105.850 euros; Es Castell, 63.850 euros; Es Mercadal, 50.000 euros; Es Migjorn Gran, 25.000 euros; Ferreries, 71.700 euros; Maó, 296.450 euros; Sant Lluis, 55.850 euros; y Ciutadella, 296.750 euros. A estos importes se sumará la aportación para el CEI Xipell y La Salle Maó, llegando así prácticamente a un millón de euros.

Con esta aportación, la institución insular da continuidad a la línea iniciada el curso anterior y refuerza el apoyo a los ayuntamientos, que son los titulares de los centros, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio sin que ello suponga una carga económica para las familias.

Hitos históricos: climatización y comedores

La gratuidad no es el único frente en el que trabaja el departamento de Educación. Joan Pons ha recordado que en apenas dos años se han alcanzado metas que consideran "hitos históricos" para Menorca.

"El compromiso del Consell Insular con la Educación Infantil 0-3 en Menorca es firme. En dos años, hemos impulsado la gratuidad total, hemos climatizado todas las guarderías de Menorca, y hemos iniciado las ayudas a los comedores con éxito. Son hitos históricos, que demuestran que avanzamos en la dignificación de una etapa educativa fundamental, nuestros niños, Joan Pons.

Hemos impulsado la gratuidad total, hemos climatizado todas las guarderías y hemos iniciado una convocatoria de ayudas para los comedores escolares" Joan Pons

Con esta iniciativa, el Consell Insular de Menorca insiste en que favorecen que todas las familias con niños de 0 a 3 años puedan escolarizar a sus hijos con independencia de su situación económica, y avanzando hacia un modelo educativo más equitativo e inclusivo