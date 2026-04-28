Huye descalzo tras asaltar un almacén de bebidas en San Ciprián (Lugo) y pelear con el propietario 

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Cervo, de 20 años de edad, por un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial de San Ciprián (Cervo-Lugo).

Ocurrió en la madrugada del domingo. El joven se habría introducido en un almacén e intentado llevarse varias botellas de bebidas alcohólicas, pero al ir a salir del local se topó con el dueño y forcejearon. El asaltante reaccionó de forma violencia y golpeó al propietario ocasionándole lesiones en el cuello y el pecho, además de romperle la ropa. También se rompieron varias botellas.

Tras el forcejeo el asaltante salió de forma precipitada del local, descalzo, y se dejó dentro varios efectos personales (chanclas, gorro y chaqueta).

testigos confirman su actitud violenta

Varios testigos corroboraron los hechos y señalaron que lo habían visto anteriormente en la calle con actitud violenta, golpeando el mobiliario de la terraza de un local.

La Guardia Civil localizó al presunto autor del robo acompañado de su padre, aunque en un principio negó los hechos, los agentes pudieron comprobar que se trataba de él por las pertenencias que dejó abandonadas en el almacén. Fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y puesto a disposición judicial. Posteriormente se decretó su ingreso en prisión.