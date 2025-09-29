Palos de la Frontera celebra su XV “Corrida Pinzoniana” con un gran cartel de futuro

Palos de la Frontera ya tiene cartel para su XV “Corrida Pinzoniana”, un festejo que se celebrará el sábado 4 de octubre, a las 18:00 horas, en el Coso del Descubrimiento. Un gran espectáculo con un cartel a la altura haciendo un guiño al futuro del toreo.

Se lidiarán dos toros de Soto de la Fuente, para rejones, otros dos de Núñez del Cuvillo y dos utreros de Julio de la Puerta, para un cartel formado por la rejoneadora Lea Vicens, el diestro Javier Zulueta y la novillera Olga Casado. Una tarde perfecta para los amantes de la tauromaquia.

El acto de presentación, celebrado en la casa Martín Alonso Pinzón, contó con la presencia de numerosos aficionados; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, junto a su equipo de gobierno; la novillera Olga Casado y el empresario del coso, Jorge Buendía.

Milagros Romero recordó el apoyo del ayuntamiento a la fiesta nacional y que el Coso del Descubrimiento sigue siendo la plaza más barata de España, una manera de hacer más accesible parte de nuestra cultura. Por último, destacó la ilusión de un gran cartel donde la mujer es protagonista por méritos propios.

Olga Casado comentó de la rápida evolución de su vida profesional, desde que triunfara en Madrid, y sobre la ilusión de torear en esta pinzoniana donde además se vestirá de una forma especial.

Por su parte, Jorge Buendía destacó los orígenes del festejo, desde las primeras negociaciones con Francisco Rivera Ordóñez hasta el pasado año con Diego Ventura o el presente año con la terna anunciada. Además, agradeció la participación a todo el equipo de mulilleros, areneros, torileros y en especial a la sastre Mauri, que viste de forma especial a los participantes de este festejo.

Este festejo se engloba dentro de la amplia programación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera para festejar el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad. Una efeméride que el pueblo palermo siente con mucho orgullo.