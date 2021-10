Las diez rotondas más sorprendentes y graciosas de España

Las rotondas, ese quebradero de cabeza para muchos conductores, además de agilizar y facilitar la movilidad y la fluidez en la circulación, también sirven para hacer gala de las tradiciones y costumbres de sus lugares. Tanto es así que muchas de estas rotondas han sido objeto de polémica, de 'guasa' y de reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Estas son algunas de las más curiosas que podemos encontrar en nuestro país.

COCHE PARTIDO EN MURCIA

Que en una rotonda pongan un coche partido por la mitad quizá no sea la mejor idea por aquello de la superstición pero en este caso, este Volkswagen Passat de los 80 fue obra de Antonio Martín Cervantes y su título oficial es “Symbiosis”. No hace falta decir que es una de las rotondas más curiosas de España y para ello, el artista ganó en 2009 un concurso de la Universidad de Murcia que consistía en buscar coches verdes y transformarlos en esculturas 'et voilá'.

LA ROTONDA DEL CEMENTERIO

Si la del coche partido podía dar algo de miedo por presentimiento, que en la misma rotonda se encuentre un cementerio es para hacerlo mirar. Sin embargo, la historia de esta rotonda que se encuentra en Villanueva de la Cañada (Madrid) es meramente dependiente de la evolución de la población y es que el Cementerio del Cristo quedó encuadrado en la glorieta en el 2008 cuando la misma fue construida. Quizá no haga falta mucha señalización para ser prudente por esta rotonda...

UNA PISCINA

Tal cual. Poca descripción merece esta rotonda que en su interior tiene una piscina vallada en Villar de Omaña, León, dondesus 30 habitantes, la emplean como piscina municipal. Se construyó en el año 2015 y forma parte de un proyecto de modernización del pueblo y en verano, como es normal, los más pequeños la usan para refrescarse.

UNA PAELLA

Si en Benicássim celebran el Día de las Paellas, cómo no iba a haber una paella gigante en una rotonda. Se trata de una glorieta en el acceso sur, por la CV-149, en la que se erige una espectacular escultura en forma de paellera gigante. Fue una revolución en las redes y, debido a sus dimensiones, llama la atención de turistas e incluso a sus residentes.

UNA MONTAÑA RUSA

Muchos municipios de Madrid quieren quitarse los prejuicios de ser localidades dormitorio, allí donde los madrileños viven para dormir, pero no para vivir. Y Leganés quisó romper con la imagen de bloques aburridos para colocar varias rotondas y glorietas (que no cuenta con pocas) para mostrar elementos curiososos como esta montaña rusa.

LOS PAVOS

El arte del reciclaje y la compenetración con la señalización, la circulación y el mundo de los vehículos. Chapó a estas obras de arte que se encuentran en la antigua Carretera de Torrequebradilla, en Jaén. Son obras realizadas por José Fernández Ríos, artista autóctono de Jaén y cuentan con todas las señales de tráfico más importantes en su cola hechas con materiales reciclados de construcción y señalización vial.

No es recomendable, eso sí, prestar atención a estas señales...

HOLA

Hay maneras y maneras de dar la bienvenida a los turistas que se acercan a nuestros municipios. Normalmente encontramos el "bienvenidos" pero Valladolid quisieron darle la vuelta -nunca mejor dicho- a la situación y buscaron decir 'Hola' en 316 idiomas. Claro que quizá no sea la mejor idea porque con 316 formas de decir 'hola', algún conductor haya intentado leer todas y le haya dicho 'hola' a la persona del seguro o de la grúa...

FRESONES





Si hemos hablado de paellas gigantes por la tradición, en muchos rincones de España resaltan los maravillosos frutos que emergen de su tierra y en Palos de la Frontera, Huelva, muestran con orgullo la bondad de las fresas que exportan a todos los rincones del planeta. No sabemos si algún palermo ha intentado bañarlas en nata o en chocolate pero lo cierto es que estos fresones gigantescos que dan la bienvenida al pueblo de Palos tienen una pinta para hincarle el diente.





UNA PATATA

Pasamos de unas fresas gigantes a una patata también gigante que se encuentra en Amorebieta, Vizcaya. El artista Andrés Nagel firma esta obra que, aunque no tiene título oficial, no tardó en ser bautizada por los propios vecinos de la zona como 'patata con palillos' aunque no tuvo buena acogida porque han intentado que sea trasladada en varias ocasiones.

No solo es que no gustase su forma, pues se trata de una escultura de 9 metros de alto que pesa 2,5 tonelada, es que su precio tampoco hizo mucha gracia pues la escultura rozó los 200.000 euros de coste.

UNA PANTALLA LED

De inicio no es muy recomendable poner en un elemento de circulación algo que pueda despistar a los conductores. Sin embargo, si le quieren ver el aspecto futurista o moderno, en Vigo van algunos pasos por delante. Según su alcalde, se erigió como “obra de modernidad”, pero muchos no están de acuerdo con esta afirmación pues es una pantalla gigante circular que mide casi 2 metros de altura cuya superficie total es de 24 metros cuadrados y está en el cruce de la calle Rosalía de Castro con Serafín Avendaño y cuyo precio es de 750.000 euros.