Huelva lidera la transición energética pero afronta el reto de la falta de profesionales

Huelva se ha marcado el objetivo de liderar el futuro energético a través de la innovación y la sostenibilidad ambiental. El sector público y privado respaldan la creación de una nueva industria que promete generar miles de puestos de trabajo y atraer importantes inversiones. Según las previsiones, se crearán 400 empleos en la fase de construcción, 150 puestos estables en operación y hasta 3.000 empleos indirectos. En el espacio 'Ecodiálogos por la Energía del Futuro', organizado por Magnon Green Energy, Sebastián Donaire, ha analizado el impacto de este proceso.

El gran reto de la formación

Pese a las cifras optimistas, Donaire advierte de un obstáculo crucial: la falta de profesionales cualificados. "Llevamos mucho tiempo hablando con la administración y con las empresas de la falta de profesionales que se va a denotar en el futuro", explica. Considera que la provincia podría ir tarde en la preparación de la mano de obra necesaria para cubrir la gran demanda que va a haber en los próximos años.

Para afrontar este desafío, desde el sindicato se insiste en la necesidad de potenciar la formación dual y la formación universitaria. El objetivo es que la "ventana de oportunidad de empleo en Huelva" beneficie a los desempleados y jóvenes locales. "Sería una pena que los desempleados de Huelva no tengan la posibilidad de incorporarse a un sector tan importante como es el sector industrial", lamenta Donaire, señalando que de lo contrario, las empresas tendrán que recurrir a trabajadores de fuera de la provincia.

Impacto social y económico

Donaire también subraya la importancia de que el empleo se quede en Huelva, priorizando la contratación de trabajadores y empresas locales para fortalecer el tejido provincial. Esto incluye potenciar a la industria auxiliar, compuesta por empresas satélite que son clave para la economía del territorio. "Fortalecemos el tejido provincial, que es lo que nos interesa a todos", afirma.

El impacto de esta nueva industria va más allá del empleo directo. Donaire explica el concepto de empleo inducido: un trabajo estable y bien remunerado en el sector industrial aumenta la capacidad de consumo, lo que a su vez impulsa otros sectores como el comercio, el turismo y el consumo diario. De esta forma, la calidad del empleo industrial repercute positivamente en toda la provincia, mejorando la calidad de vida de las familias onubenses.

La transición energética no es una promesa, sino un "proceso real que está transformando la industria, el empleo y el territorio". Para el representante sindical, este cambio debe ir de la mano de una transición justa que garantice los derechos laborales y la cohesión social. "La transición no puede hacerse contra los trabajadores ni a costa del territorio, debe construirse con los trabajadores y para los trabajadores", sentencia.

Seguridad e infraestructuras: claves del éxito

Ante posibles dudas sobre la seguridad, Donaire asegura que la industria ha demostrado ser segura en las últimas décadas, aunque el riesgo cero no existe. Sin embargo, la transición energética introduce nuevos procesos y tecnologías que exigen una actualización constante de la prevención de riesgos laborales. "No puede haber empleo verde sin empleo seguro", recalca, apoyando una reforma de la ley de prevención para adaptarla a los nuevos escenarios.

Finalmente, Sebastián Donaire destaca que para atraer las millonarias inversiones previstas, es imprescindible mejorar las comunicaciones. "Un territorio mal comunicado es un territorio que no tiene futuro", advierte. Por ello, exige a las administraciones que inviertan en mejores infraestructuras para conectar Huelva con el resto de España y Europa, una condición indispensable para ser atractivos a futuras inversiones y asegurar el crecimiento económico.