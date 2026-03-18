Así captaba y explotaba un empresario de Cuntis (Pontevedra) a sus trabajadores en varios locales de hostelería de la provincia

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un ex trabajador, que relató las condiciones en las que había sido explotado y alertó de que había más personas en la misma situación, tanto en el local donde él había trabajado como en otros establecimientos de hostelería de la provincia de Pontevedra.

Así en el marco de la operación Bugonia, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados (Pontevedra), se logró identificar al presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y de amenazas, cometidos en varios locales situados en los municipios de Barro, Cuntis y A Estrada.

Captación de víctimas a través de ofertas laborales

El investigado, un varón de 53 años, vecino de Cuntis y con antecedentes policiales por hechos de similares características, captaba a las víctimas mediante anuncios en páginas web con ofertas de empleo, en las que ofrecía contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y otras facilidades para acceder al puesto.

Jornadas extensas y traslados entre locales

Una vez que las víctimas se trasladaban a la provincia, eran obligadas a trabajar durante todo el día, siendo llevadas de un local a otro para cubrir distintos turnos en varios establecimientos propiedad de la misma persona, y retornadas al finalizar la jornada al lugar donde dormían, situado en la parte superior de uno de los locales.

Inspecciones simultáneas e identificación de 11 víctimas

En la fase final de la investigación se realizaron de forma simultánea varias inspecciones administrativas en todos los locales donde supuestamente se desarrollaba la explotación laboral, lo que permitió localizar a más personas que estaban siendo explotadas. Como resultado de la operación, se identificó a un total de 11 víctimas que trabajaban en locales de hostelería.

Participación de Inspección de Trabajo y de la Patrulla Fiscal

En las inspecciones de los locales participaron también efectivos de la Patrulla Fiscal de la Compañía de Cambados y personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La operación Bugonia, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial con sede en Cambados, está dirigida por el Tribunal de Instancia e Instrucción de Caldas de Reis (Pontevedra).