Fundación Caja Rural del Sur colabora con la Comisaria de Policía Nacional en sus actos anuales en Huelva
El convenio renueva el compromiso entre ambas instituciones para la organización de eventos sociales, culturales y formativos.
Redacción COPE Huelva
Huelva - Publicado el
El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y Quintín Méndez Vázquez, comisario jefe provincial de la Policía Nacional, en representación de la Comisaría de Huelva, han ratificado el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones.
De este modo, la Fundación Caja Rural del Sur colaborará en la realización de las actividades sociales, culturales, deportivas y de otro tipo que celebre la Comisaría de Huelva con motivo del aniversario de la Policía Nacional y en la Festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, en los primeros días de octubre.
Se establece, asimismo, el compromiso por parte de la Comisaría Provincial de Huelva de colaboración en actividades formativas, tanto en materia de seguridad como cualesquiera otras de su competencia, para el personal de la Fundación Caja Rural del Sur.
