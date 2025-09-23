El equipo de gobierno palermo apuesta por la educación de calidad, centrada en el aprendizaje de lenguas

El curso académico 2025/2026 acaba de comenzar y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera trabaja para apoyar a sus estudiantes en este inicio de carrera o grado universitario. Por esta razón, pone a disposición de todos sus vecinos un programa de ayudas sociales destinadas a facilitarles el pago de tasas y matrículas, así como de dotarles de las herramientas necesarias para su correcto desarrollo formativo.

La alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, se reunía con una estudiante de Erasmus y con el familiar de otra perteneciente a la Escuela Oficial de Idiomas para hacerles entrega de estas prestaciones que supondrán importante respaldo en su recorrido académico. Un empujón económico fundamental para la juventud que decide seguir formándose en ámbitos superiores.

Las Becas Erasmus son un extra mensual que el Ayuntamiento otorga en forma de prestación y que se suman a la cantidad que reciben del resto de administraciones. La gran ventaja es que, a diferencia de otras ayudas, estatales y autonómicas, el importe total es por adelantado. De esta manera se tiene en cuenta que para los jóvenes es importante disponer de cierto dinero antes de afrontar los gastos previstos.

Por otro lado, se encuentra la Beca Idiomas. Una ayuda impulsada por la concejalía de Educación con la que se pretende reforzar el aprendizaje de lenguas entre los jóvenes palermos mediante el pago del 75% de la matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas. Los requisitos para recibir esta beca son sencillos: estar matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas para obtener el B1 en cualquier lengua.

“Hacer accesible la educación y que nuestros jóvenes no tengan problemas para poder estudiar la carrera, grado o curso que deseen es una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento de Palos”, señalaba Milagros Romero, alcaldesa de la localidad.

Tanto las Becas Erasmus como la Beca Idiomas, así como la Beca Matrícula o el Kit Tecnológico, llevan implantados en Palos de la Frontera varias décadas, siendo una opción segura de ayuda para muchos estudiantes de Palos, Mazagón y La Rábida. Una muestra más del compromiso con la educación del consistorio palermo.