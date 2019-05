Bendodo niega "mano negra" en el proceso de segregación de Tharsis y llama a la "calma"

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha negado este viernes que haya ninguna "mano negra" en el proceso de segregación de Tharsis del municipio onubense de Alosno y ha hecho un llamamiento "a la calma" y a evitar "enfrentamientos".

Así se ha pronunciado Bendodo en respuesta oral a una pregunta en el Pleno del Parlamento formulada por el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sobre este asunto, por el cual un grupo de vecinos de Tharsis se ha congregado este viernes con pancartas a las puertas del Parlamento.

El número tres del Gobierno andaluz ha explicado que una asociación que ha impugnado el decreto por el que se aprueba la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno y que por parte del Gabinete Jurídico de la Junta se presentó escrito de contestación a la demanda a través del sistema de notificaciones LexNET el día 29 de marzo antes de las 15,00 horas.

Si bien, debido a "incidencias del sistema" que se produjeron ese día, en concreto a una "excesiva lentitud" de éste, se registró nueve minutos más tarde, ha afirmado Bendodo, quien ha informado de que con fecha 15 de abril de este año se ha presentado recurso de reposición contra la inadmisión del escrito de contestación a la demanda.

El consejero del ramo ha señalado que si no prospera, serán los ayuntamientos de Alosno, el de Tharsis y un particular, los que tendrán la posibilidad de evacuar sus escritos de contestación a la demanda en defensa de la legalidad del decreto impugnado. Según ha recordado, la inadmisión del escrito de contestación no supone la exclusión de la Junta como parte procesal con derecho a participar en el resto de los trámites procesales.

Junto a ello, ha destacado que igualmente, con fecha 16 de abril se anunció la preparación de recurso de casación contra el auto de 25 de febrero desestimatorio de los recursos de reposición interpuestos por la Junta contra el auto de 10 de enero por el que se concedió la medida cautelar de suspensión del decreto por el que se aprueba la creación del municipio de Tharsis.

Así, tras defender que hay un conflicto jurídico y que serán los tribunales los que decidirán sobre el mismo, Bendodo ha asegurado que es responsabilidad de los poderes públicos hacer "un llamamiento a la calma y evitar situaciones de enfrentamiento que para nada benefician a la convivencia de los ciudadanos".

PSOE-A: NO ES UN PROBLEMA JURÍDICO SINO POLÍTICO

Por su parte, Mario Jiménez ha respondido al consejero que no estamos ante un problema jurídico sino "político" y que la segregación de Tharsis está paralizada por un recurso presentado por una asociación "auspiciada por el PP". "Qué casualidad que la Junta presentara el escrito de contestación nueve minutos tarde cuando contaba con un plazo de 35 días", ha afirmado el dirigente socialista.

"¿Cree usted en las meigas? Pues haberlas haylas", ha señalado Jiménez, quien con un tono bronco se ha enfrentado con diputados de la bancada popular, lo que ha llevado a que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, tuviera que paralizar momentáneamente la pregunta y pedir calma tanto a los diputados del PP-A como al propio portavoz socialista, quien reclamaba a los populares que "se callen y respeten a un pueblo que lleva 20 años pidiendo su autogobierno y no lo ha tenido".

Tras advertir al Gobierno andaluz que está "jugando con fuego", el portavoz socialista ha considerado "una tremenda irresponsabilidad llevarse por delante un procedimiento en el que se lleva tanto tiempo trabajando". "Es impresentable", ha afirmado Jiménez, para quien el Ejecutivo de Moreno se ha instalado en una estrategia para dilatar 'sine die' este asunto.

En su turno de réplica, Bendodo ha trasladado a Jiménez que ha ofrecido a esta Cámara la respuesta "que me corresponde" y ha insistido en que no hay "ninguna mano negra". "Estamos cumpliendo a rajatabla y esperando la resolución judicial", ha concluido el consejero, tras lo cual varios vecinos de Tharsis que se encontraban en la tribuna de invitados han sacado carteles exigiendo responsabilidad al Gobierno de la Junta, por lo que han sido desalojados por los servicios de la Cámara.

THARSIS PIDE RESPONSABILIDADES

Ya fuera del salón de plenos y en declaraciones a los periodistas, el alcalde de Tharsis, Lorenzo Gómez, ha tildado de "lamentable" la explicación que ha ofrecido el consejero de Presidencia. "No tiene ni pies ni cabeza que con el tiempo que han tenido los servicios jurídicos de la Junta para contestar a la demanda, lo haya hecho con nueve minutos de retraso", ha sostenido.

A su juicio, que Bendodo haya explicado que el retraso se debió a que "el servidor informático tardó más en cargar los documentos y que por eso llegaron tarde", "ni ha sido la respuesta adecuada, ni satisface los intereses de Tharsis", de modo que exigen una respuesta más concreta "y si no se ha hecho bien el trabajo, tiene que haber algún responsable".

"Es lamentable que ahora tengamos que gastar dinero público en presentar un recurso de reposición y un posible recurso de casación, como nos ha trasladado, para ver si admiten la demanda que la Junta ha presentado", ha agregado Gómez, que cree que el Gobierno andaluz les ha dejado "tirados". "Nos sentimos indefensos", ha abundado antes de garantizar que lucharán por este asunto "hasta las últimas consecuencias".

Sobre su desalojo del salón de Plenos, ha dicho que "la indignación y el sentimiento nos come" por la respuesta de Bendodo, que no ven "correcta" y que una vez que han sacado varios folios ante los diputados con sus reivindicaciones escritas, "hemos tardado tres minutos en salir pero no hemos sido irrespetuosos", ha zanjado.