El Ayuntamiento de Palos de la Frontera prosigue con su Plan de Actuación sobre su red de caminos y arroyos

A punto de comenzar la época de lluvias y la siembra de los campos palermos, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera intensifica su “Plan de Actuación sobre la red de caminos y arroyos” de su término municipal. Unas acciones que buscan la reparación de las vías dañadas por el uso de los agricultores y las inclemencias del tiempo.

Actualmente, el servicio municipal de obras está actuando en la zona del Arroyo Cabañas, situado en el entorno de La Fontanilla. Una medida con el objetivo de limpiar el margen agrícola, permitiendo una mejor canalización de las aguas y una circulación más segura de vehículos y camiones.

Durante estos días, maquinaria y trabajadores han adecentado, nivelado la superficie y desbrozado la maleza, retirando los sedimentos acumulados por las lluvias. Con ello, se han despejado el cauce y las vías agrarias.

“El sector fresero es de vital importancia para nuestro municipio, muchas familias viven de él. Por ello, desde el Consistorio trabajamos día a día y de manera directa para facilitar el trabajo de los agricultores palermos”, añadía la alcaldesa Milagros Romero.

En los próximos días se revisará la red de caminos, arroyos y cunetas del término municipal para comprobar que todo se encuentra en excelentes condiciones, actuando en aquellos puntos que requieran arreglo.

Cabe destacar que durante los meses de verano se realizan este tipo de estudios y obras para preparar las infraestructuras de cara a la nueva campaña agrícola.

De esta manera, todos los arroyos del término municipal de Palos de la Frontera se encuentran listos para su uso en la temporada de frutos rojos. Sus márgenes y cauces son limpiados y empedrados para prevenir problemas con las aguas, y en algunos casos se construyen badenes y puentes. Todo ello para garantizar una excelente campaña fresera y la prevención de posibles inundaciones.