Aumentan las agresiones a Guardias Civiles en más de un 50% en los últimos cuatro años

Se confirma lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció.

Los datos que remite el Portal de Transparencia, mediante la resolución 4/2025 dicen:

“Teniendo en cuenta que no se dispone de los datos interesados detallados por Unidades, para poder llegar a ellos, sería necesaria una labor de recopilación, sistematización y tratamiento de los distintos soportes en los que se encuentre, por lo que se considera que el detalle requerido en la presente solicitud se encuentra incursa en la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, toda vez que para su divulgación requeriría una acción previa de reelaboración.”

Se puede observar, aunque no se detallan las Unidades, donde se han producido, que desde 2022 a 2023 el aumento es de casi el 50%, que aumenta a más del 50% en 2024, en tan solo dos años, se observan 2021 y 2022 prácticamente las mismas agresiones, pero el aumento se produce como ya denunció AUGC en los DOS últimos años.

Está claro, que el Ministro del Interior, no considera este aumento de las agresiones alarmante, pero para los guardias civiles, que realizan el servicio diario, si lo es, estas agresiones, no son hechos puntuales en una zona concreta, como dice el Ministro del Interior, como lo demuestran, los propios datos facilitados por la Guardia Civil, se han elevado en menos de dos años en más del 50%, incluso los guardias civiles de baja, por causa de agresiones, han aumentado de 4 a 20 desde 2021 a 2024, que es un aumento exponencial del 500%.

Estos días de baja, por cada agresión sufrida, si afectan a la seguridad ciudadana, son guardias civiles, que no pueden prestar servicio, los datos avalan la denuncia de AUGC HUELVA, en defensa de sus compañeros, no se trata de crear alarma social, sino denunciar lo que se considera un problema para los guardias civiles y que en este caso el Ministerio del Interior no considera suficiente para tomar iniciativas que reduzcan este tipo de agresiones.

Estas agresiones, están motivadas por la pérdida del principio de autoridad, la falta de garantías jurídicas, la escasa sanción penal, el aumento de acciones ilegales relacionadas con el narcotráfico, la no creación de una Zona de Especial Singularidad y a la falta de personal, que obliga, a que una sola patrulla tenga que enfrentarse a situaciones en las que se requieren más guardias civiles de apoyo y en algunas ocasiones no existen o tardan en llegar.

La falta de efectivos, la formación, medios y apoyo jurídico e institucional está causando una importante sensación de inseguridad en los componentes de la Guardia Civil, en la provincia de Huelva, y la escasa sanción penal ante las mismas, así como la falta de aplicación de medidas que eviten o disminuyan este tipo de agresiones.

Así mismo consideramos que el continúo tramite de las agresiones, por juicio rápido, hace que alguna de las lesiones, no están todavía curadas, ni evaluadas por el medico forense, cuando ya se pretende celebrar un juicio rápido, sin tener la certeza del tiempo de la curación y la reclamación por los daños que se puede hacer al agresor, muchas de ellas deben ser tramitadas por procedimiento de diligencias previas y con la certeza del periodo de curación de las lesiones, para la aplicación tanto de la pena, como de la indemnización.

AUGC HUELVA, siempre ha abogado por la colaboración entre todas las instituciones, para intentar solucionar en lo posible este tipo de situaciones, y poner freno de una vez por todas, a las agresiones que sufren periódicamente los guardias civiles, así se han mantenido reuniones, con responsables políticos de la provincia, comunicándoles todo este tipo de situaciones y trasladándoles todas las inquietudes y reclamaciones que nuestros compañeros nos están comunicando, pero lo que no se puede es ocultar que existe ese aumento de más del 50% en agresiones y un 500% en las bajas por este motivo, lo que pone de relieve la gravedad de las mismas.

No es posible que en el siglo XXI tan solo una patrulla de la Guardia Civil pueda atender a poblaciones como las que tenemos en la costa de Huelva, hace falta la urgente reorganización de las Unidades, un catálogo de puestos de trabajo, turnos rotatorios, para que en todo momento exista la posibilidad de auxiliar a otros compañeros que se encuentren en situaciones que requieran la atención de más de una patrulla de la Guardia Civil y que esta ayuda se traduzca en una respuesta rápida y no tengan que acudir de distancias de más de 30 minutos y la declaración de Zona de Especial Significación de la provincia de Huelva, donde se está observando un aumento muy considerable de acciones relacionadas con el narcotráfico.