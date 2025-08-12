Ampliado al 30 de septiembre el plazo de entrega del VIII Certamen de Fotos 'Encuadre' de la Fundación Atlantic Copper

La Fundación Atlantic Copper ha ampliado hasta el 30 de septiembre el plazo de entrega de la VIII edición de su concurso fotográfico bienal ‘enCuadre’, para incentivar la participación en un certamen al que pueden presentarse imágenes en las que aparezcan el cobre y sus aleaciones, como el cobre o el latón. De este modo, se habilita un mes extra para enviar los originales, mientras que el resto de los requisitos se mantienen sin cambios.

El concurso ‘enCuadre’, cuyo nombre conjuga una de las reglas básicas de la composición fotográfica con el símbolo químico del cobre (Cu), es una de las iniciativas de mayor alcance nacional de la Fundación Atlantic Copper. A través de esta convocatoria, la entidad busca acercar a la sociedad el cobre y sus aleaciones, poner en valor sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana e incrementar el conocimiento sobre un metal esencial para el progreso y la sostenibilidad.

El certamen está dotado con un primer premio de 2.000 euros, un segundo premio de 1.500 euros y un tercer premio de 1.000 euros. Pueden presentarse personas mayores de 18 años, de nacionalidad española o con residencia legal en España, excepto si han sido premiadas en ediciones anteriores. Cada participante podrá presentar una única fotografía, acompañada de un breve texto que explique su significado, el lugar en el que fue tomada y de qué manera el cobre o sus aleaciones están presentes en la composición. Solo se aceptarán imágenes en color, originales e inéditas, en las que el cobre o sus aleaciones estén claramente presentes, aunque no es necesario que constituyan el elemento principal de la fotografía.

El jurado encargado de otorgar los premios se hará público de forma previa a la emisión del fallo. Estará presidido por el presidente de la Fundación Atlantic Copper, Helidoro Mariscal, cuyo voto será decisorio en caso de empate, y ejercerá de secretaria la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, con voz y sin voto. El fallo del jurado se producirá en el mes de noviembre de 2025. El ganador del primer premio deberá asistir en persona a la entrega, que tendrá lugar en Huelva.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página web de la Fundación Atlantic Copper .

El certamen ‘enCuadre’ se ha consolidado como una cita de referencia tanto para profesionales como para aficionados a la fotografía desde 2011. En la última edición, celebrada en 2023, se presentaron un total de 80 trabajos. La obra ‘En Bruto’, de la barcelonesa Mercé Pablo, fue galardonada con el primer premio. El segundo recayó en ‘La Huella del cobre’, del onubense Eduardo Amores Carrasco, mientras que ‘La Balanza’, de la malagueña Teodora Robles Jiménez, obtuvo el tercer premio.