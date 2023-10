Aline deja un centenar de incidencias en Huelva

La #BorrascaAline ha dejado en la provincia de Huelva hasta un centenar de incidencias, afortunadamente sin tener que lamentar daños personales.

En su mayoría han sido caídas de ramas, inundaciones en garajes y lo más destacado la caída de una farola en el Puente del Odiel que provocó el cierre durante una hora.

Según informaba el Servicio de Emergencias 112, a las 16:20 horas se ha recibido una llamada informando de la caída de la farola en el puente sobre la autovía A-497 que va hasta Punta Umbría en sentido a dicha localidad.

Los servicios municipales de Huelva han atendido durante este jueves unas 60 incidencias relacionadas con el temporal, fundamentalmente como consecuencia de la caída de ramas, arboleda y desplazamiento de contenedores. También se ha intervenido en garajes anegados y bajos donde la coincidencia del pico de precipitaciones con la pleamar provocó algunas inundaciones. Algunas zonas de la ciudad se han visto afectada por cortes de luz temporales como consecuencia del temporal.

La concejal de Infraestructuras, Mariló Ponce, ha agradecido en un comunicado "el enorme esfuerzo que han hecho todos los profesionales del Ayuntamiento durante un día muy intenso". El área de Infraestructuras en coordinación con Policía y Bomberos ha dado respuesta "en menos de 30 minutos a cada una de las alertas que hemos recibido".

No obstante, "el trabajo no ha terminado porque mañana tocará limpiar todo el barro acumulado y revisar parques y zonas menos transitadas donde es posible que se haya producido alguna caída que no se ha detectado durante el día". Ponce se ha felicitado porque "la mejor noticia es que no hemos registrado daños personales". En los próximos días, "intensificaremos la limpieza y retirada de las hojas acumulada".

La capital onubense se encontraba en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias durante todo el día. Los servicios municipales, en coordinación con la Policía y los bomberos, han estado operativos todo el día para dar respuesta a cada incidencia.

El momento de mayor actividad se ha producido alrededor de las 18:00 cuando una fuerte tromba de agua ha dejado casi 35 litros por metro cuadrado en una hora muy próxima a la pleamar, lo que ha dificultado que la red de alcantarillado pudiese evacuar la cantidad de lluvia acumulada. En total, el servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha declarado un centenar de incidencias en toda la provincia, siendo más de la mitad de ellas en la capital.