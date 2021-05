Así recuerda José Luis García-Palacios la Romería del Rocío en La Noche con Adolfo Arjona

Un Rocío diferente, sin lugar a dudas, el de este año 2021 aunque con actos con mayor sentimiento y sentido rociero que el del pasado 2020. Un Rocío vivido también de una manera diferente plasmado en La Noche con Adolfo Arjona donde estuvieron acompañándole Carlos Herrera yJosé Luis García-Palacios, amigos y reconocidos amantes de la romería del Rocío y devotos de la Blanca Paloma.

A la presentación del presidente de Caja Rural del Sur, Herrera recordó la figura de su progenitor cuya sabiduría financiera "hizo que en aquella dura crisis de 2008, tantas cajas de ahorros cayeran y, sin embargo, esta de la que hablamos siga siendo referente para tantísimos socios que aglutina", señaló.

Ambos aseguraron que el viernes del Rocío, una parada obligada para Herrera es visitar la casa de José Luis el cual asegura que, pese a no encontrarse la Virgen en su aldea ni poder realizar peregrinaciones, "siempre está con nosotros la devoción, haya o no romería" de la cual afirmó que "en un lugar donde se reúnen tantas personas -que pueden alcanzar el millón- existen unas necesidades en común y es evidente que también se pueden realizar conversaciones de negocios o de cualquier otra índole", aseguró.

UN PEGAMENTO ROMERO

Una de las cuestiones que tanto Carlos Herrera como José Luis García-Palacios elevaron en común es el "pegamento" que une a todos los romeros como es la Vírgen del Rocío. "Es cierto que habrá muchas personas que le tengan el respeto a la Virgen pero cuya causa para hacer el camino no sea verla a Ella, sin embargo, la inmensa mayoría tienen un pegamento que le une a la aldea que es la Virgen. Si no estuviera en la aldea, probablemente no habría romería", destacó Herrera el cual aseguró que "lo bueno del Rocío es hacer lo mismo de siempre, juntarnos los de siempre, darnos abrazos con los que ya nos conocemos y el del 2022 será más alegre."

"Será un Rocío totalmente necesario porque los devotos necesitamos ese desasosiego que vivimos en la aldea. Cada segundo vivido en El Rocío no se vuelve a repetir y nunca es una rutina porque todo es irrepetible y es tan especial para quienes profesamos esta fe", sentenció García-Palacios.