El Sporting renueva a Cinta Rodríguez para la temporada 2020/21

Cinta Rodríguez seguirá defendiendo la elástica sportinguista una temporada en más. "La próxima temporada yo sigo en casa", decía la defensora onubense, para la que "es un orgullo poder vestir un año más la camiseta del equipo. Ya con esta son cinco temporadas las que estoy en el Sporting, y la verdad es que muy orgullosa y muy contenta de que Antonio y Manoli tengan la confianza puesta en mí desde el primer día hasta ahora".

La campeona de Europa en 2017 con la selección española sub-19 femenina en se convierte en la segunda jugadora más veterana en el plantel. Consciente de ello, afirma que la próxima campaña tendrá "que dar un paso al frente, ya que soy una de las jugadoras más antiguas junto con Caste. Somos las dos que más tiempo llevamos en el club y la verdad es que tendré que dar ese paso al frente" pese a su juventud. Sea como sea, insiste en que está "muy contenta de seguir en el club y poder aportar mucho".

Cinta Rodríguez hizo balance de la campaña 2019/2020 destacando "el buen grupo que hemos hecho tanto por las jugadoras nuevas como las viejas. Hemos hecho un buen grupo", aunque tiene "un sabor agridulce" porque "hemos tenido que temporada el día 13 de marzo" debido a la pandemia de la COVID-19. La onubense se erigió en portavoz del plantel diciendo que "nos hubiera gustado llegar hasta el final pero las cosas son así y, nada, a esperar a la próxima temporada".

La central ha conocido recientemente que ha pasado al segundo corte de Fútbol Draft, por lo que opta al Once de Oro 2019/2020 en una temporada en la que estaba mostrando una gran regularidad. Explicó que empezó "muy bien, he tenido la suerte de empezar muy bien físiamente y eso al principio de temporada se nota mucho y he seguido avanzando muy bien tanto en lo físico como en todo y muy contenta por todo el trabajo que he realizado esta temporada".

Pensando en el siguiente curso futbolístico, "espero que sea igual de reñido. Esperemos que no suframos tanto, que estemos en la mitad de la tabla más o menos, pero nada está dicho, así que hay que ponerse las pilas y empezar desde el primer partido". Por último, lanzó un mensaje para la afición: "que nos sigan apoyando desde casa o cuando vayan al campo a vernos, que su apoyo nos hace mucho más fuertes aquí en casa".