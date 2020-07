El Sporting ficha a Paula García del Atleti B

El Sporting Club de Huelva refuerza su primer equipo con la lateral zurda Paula García Romero, conocida futbolísticamente como Pau, de 21 años de edad y procedente del Atlético de Madrid, club al que ha pertenecido las diez últimas tmeporadas: "Hola, yo soy Pau, vengo del Atlético de Madrid Femenino B y esta temporada voy a jugar en el Sporting de Huelva. Tengo muchas ganas, mucha ilusión y quiero trabajar mucho", decía en su carta de presentación.

La excapitana del segundo equipo rojiblanco se define como una defensora que puede jugar en el "lateral derecho o lateral izquierdo. Me gustan las dos bandas. Soy una jugadora con mucho carácter en el campo, muy luchadora, constante, sobre todo constante en el trabajo y con garra", avanza la futbolista madrileña, que en su haber tiene dos campeonatos de España con la selección de su territorial, en categoría sub-16 y sub-18.

El interés de Antonio Toledo en esta futbolista viene de hace varios meses. De hecho, hubo acuerdo para incorporarla en el mercado invernal pero por motivos de estudios su incorporación ha tenido que esperar hasta este verano: "El Sporting de Huelva se pone en contacto conmigo en el mes de enero para que fuera allí. Yo lo vi con mucha ilusión y como una gran oportunidad pero la temporada estaba iniciada, yo quería acabarla con mi equipo y por el tema estudios debía acabarlos aquí en Madrid, pero en cuanto se pusieron de nuevo en contacto conmigo en mayo, que me llamó Rubén, no lo dudé y la acepté porque me han demostrado que han confiado en mí, me han dado una oportunidad única y tenía que coger el tren o sí o sí. Tengo mucha ilusión y ganas".

Pau reitera que, gracias a la oportunidad que le brinda el Sporting Club de Huelva, da el salto a Primera Iberdrola "con muchas ganas, mucho respeto pero muchas ganas. Lo afronto con muchísima ilusión y espero que vaya superbien, que el equipo alcance sus objetivos y, sobre todo, trabajar para el equipo, para crecer futbolísticamente, porque es una experiencia única y la oportunidad que me van a dar de crecer para mí va a ser superimportante, tanto a nivel futbolístico como persona".

Tras varias temporadas militando en Primera Nacional, la pasada campaña pudo curtirse un poco más con recién creada Reto Iberdrola, que, valga la redundancia, "para nosotras era un gran reto porque pasaba de Nacional a una liga más profesional, con equipos mucho más competitivos, más fuertes, pero dar el salta a un equipo como el Sporting de Huelva en Primera División, lo voy a afrontar con muchas ganas, como todo un reto y una experiencia para crecer sobre todo como jugadora y con muchas ganas. Yo hice la pretemporada tres años con el primer equipo del Atlético de Madrid, en los que he aprendido un montón, he cogido mucha experiencia, pero nunca he llegado a dar ese salto y la oportunidad que me está dando el Sporting para mí es perfecta y espero aprovecharla y estar a la altura".

La flamante zaguera sportinguista no ha dejado de seguir la Primera Iberdrola, pero tras el interés demostrado por el Sporting en el mercado invernal ha seguido las evoluciones del equipo onubense más de cerca si cabe: "Yo siempre he seguido la Liga Iberdrola, siempre me pongo los partidos para apoyar el fútbol femenino y, sobre todo, toda jugadora que juega en segunda división aspira a jugar a Primera y a mí me gusta mucho ver los partidos, y desde enero sí empecé a seguir al equipo en redes sociales, a ver más cosillas y sí que he seguido al Sporting de Huelva".

"Tengo muchísimas ganas de empezar a jugar. Con esto del coronavirus llevamos sin entrenar mucho tiempo. Tengo muchas ganas de empezar ya. Rubén me habló del proyecto y me convenció en seguida, porque me han demostrado que han confiado en mí, han traído muchas jugadoras nuevas, me ha hablado de todo el club, del equipo, la ciudad y la verdad es que en cuanto me lo dijo no lo dudé y tengo muchísimas ganas", insistió.

Por último, quiso de nuevo "agradecer al Sporting de Huelva la oportunidad" que le brinda de jugar esta temporada en Primera Iberdrola "y que no lo duden: voy a trabajar, trabajar y trabajar para alcanzar los objetivos y para ayudar al equipo".