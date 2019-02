Sara Serrat mejor jugadora de Liga Iberdrola jornada 21

Sara Serrat, portera del Sporting Puerto Huelva , ha sido elegida la mejor jugadora de la jornada 21 de la Liga Iberdrola. Su actuación en el partido ante el Barcelona no paso desapercibida y se convirtió en protagonista del triunfo de su equipo y de la primera derrota del conjunto catalán esta temporada. La onubense que se muestra contenta por la distinción" me da más fuerza para seguir trabajando", no se olvida del resto del equipo, "es parte de mis compañeras que hicieron un gran trabajo en el partido del Barca".

Sin tiempo para celebraciones la mente está puesta en la cita del domingo ante el Rayo Vallecano y donde el objetivo es sumar “ tenemos que dejar los tres puntos en casa”. Las 12,15 es la hora fijada para un partido que se jugará en los campos federativos de la Orden