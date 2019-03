El que fuera Director de la Escuela de Fútbol de la Fundación Recre y ex-jugador, Raúl Molina ha sido nuestro invitado en el espacio Qué pasó con de hoy Miércoles. Jerezano de nacimiento pero afincado desde hace muchos años en nuestra tierra de donde son, su mujer e hijos. Aunque su salida del club no era la esperada “ le deseo lo mejor” decía, “ sólo pienso en el Recre y en el escudo, los demás pasamos”.

Aunque hace ya dos años de su despido aun tiene pendiente cuentas con el club reconocía “ Carlos Hita me llamó hace un mes para ver la situación y estoy a la espera de respuesta y pago, no me han pagado nada, quedan pendiente finiquitos y nóminas, espero que tarde o tempano me paguen , a nadie le gusta denunciar a un club que me lo ha dado todo peor la situación desgraciadamente es la que hay y tenemos que tirar hacia adelante”

Con respecto al futuro deportivo del equipo el que fuera delantero del Recre tiene buenas vibraciones, la coincidencia del Rocío con la fecha de celebración de la liguilla le hace ser optimista “ este año el Rocío es en Junio, por ahí va a estar el ascenso del Recre, tenemos muy buenas vibraciones” sentenciaba.