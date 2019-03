El Recreativo Supporters Trust celebra Asamblea esta tarde en el Salón Rojo de la Casa Colón a partir de las 19.30 horas donde los socios, con toda la información disponible de la Sentencia de Comas del Tribunal Superior de Justicia , de los costes que tendrían recurrir al Supremo y los motivos que llevarían a replantear el recurso , decidirán, si continua con el proceso, lo confirmaba Narciso Rojas en COPE “ los querellantes y la asociación en general puede ser partidaria de seguir adelante hasta el Supremo pero creemos que nuestros socios deben tener toda la información para tomar una decisión democrática y lógica posible, lo lógico en estos casos es que se llegue hasta el final y lo vamos a intentar”.

Si ayer la asociación anunciaba que no acudirían al Supremo por no tener fondos suficientes para cubrir los costes, el movimiento surgido en las ultimas horas en la redes sociales de recreativistas que quieren ayudar a sufragar el recurso le hace ser optimista al que ha sido Presidente del Trust hasta hace unas semanas “ uno de los directivos de nuestra asociación está tomando nota de todas las personas que están dispuestas a colaborar y creemos que es lo que puede salvar el escollo”.

Con respecto a la querella criminal interpuesta por la empresa Blackswan contra el Presidente del Recre, Manolo Zambrano, Carlos Hita y el Consejero, Manolo Zambrabo, Rojas ha sido claro. “ no me sorprende, el fútbol -negocio al que pertenecen esta serie de sociedades es así como funciona, hacen una inversión pensando que van a ser capaces de sacar muchísimo dinero con un trofeo como el Colombino y de un club como el Recre, que todos sabemos las dificultades que tiene en la actualidad, se equivocan por desconocimiento del negocio, quieren recuperar su dinero, es su único objetivo cuando entrar, tener beneficios y de donde haga falta”, sentenciaba el que fuera Presidente del Trust que mandaba mensaje de ánimo “le damos nuestro apoyo al Consejo, tenemos que desterrar este tipo de sociedad de los alrededores del Recre si queremos que tenga futuro y no problemas”