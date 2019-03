Día Mundial del Sindrome de Down

Tiempo de lectura: 1



Hoy es 21 de Marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que se celebra desde el 2012 en todo el mundo. Este año el lema es LA SUERTE DE TENERTE, porque debemos mejorar la inclusión de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad. No son diferentes, son extraordinarios....En Herrera en Cope hemos tenido cuatro ejemplos de personas con síndrome de Down, María, Nico, Miguel y Juan Ignacio con capacidad de independencia, que toman decisiones y que tienen su vida personal y también profesional.