Lleva a una pareja en su taxi por Granada y, cuando se va a bajar él, ve algo dentro por lo que la manda a parar: "Y no me dio propina"

Las [redes sociales] se han convertido en el altavoz perfecto para que muchos profesionales compartan las surrealistas situaciones que viven en su día a día. Es el caso de @ellataxista, una conductora que ha contado en su perfil de TikTok la increíble anécdota que ha protagonizado durante una carrera en taxi por Granada con una pareja. La mujer, según relata, ha sido “súper simpática, superamable, charlando conmigo, preguntándome cosas, superrisueña”, mientras que el hombre mantenía un semblante “más seriote”. Situaciones de todo tipo se viven en este sector, como le ocurrió a un taxista en Asturias al que un cliente le confesó algo que podía haber acabado muy mal.

La primera en bajarse ha sido la mujer, no sin antes preguntar por el coste total del trayecto para dejarle dinero a su acompañante. A pesar de que la carrera no llegaba a los 10 euros, ella le ha dado 5 euros a su amigo con una indicación clara: “Venga, pues toma, te doy 5 eurillos. [...] Ya, bueno, da igual, toma. Así le dejas propina a la muchacha”. Esta buena intención, sin embargo, no ha llegado a materializarse, generando una situación incómoda para la conductora, similar a la que vivió este otro taxista ante la pregunta de una clienta.

Un final de trayecto inesperado

Cuando la taxista ha llegado al destino del hombre, el trayecto ha costado “ocho con algo”. El cliente le ha pagado con un billete de 10 euros, ha recogido el cambio y se ha bajado sin dejar propina. La conductora, resignada, ha pensado: “Bueno, ya está. Ella ha dicho eso, pero él está en su derecho de no querer dejarme propina”. Lo que no esperaba era lo que sucedería a continuación.

Alamy Stock Photo Fila de taxis en la carretera, Granada

Una vez fuera del vehículo, el hombre se ha quedado “mirando mucho hacia adentro” y le ha hecho un gesto para que parara. “Miro yo para atrás y veo en el asiento una moneda”, explica la tiktoker. Tras bajar la ventanilla, el cliente le ha dicho: “Mira, perdona, es que estoy viendo ahí una moneda en el asiento. Esa creo que se le debe haber caído a mi amiga”. El hombre no dudó en reclamar el dinero, un gesto que recuerda a la determinación de este cliente invidente que no dudó en llamar a la policía por la negativa de un taxista a llevar a su perro guía.

La reacción de la taxista

La taxista, atónita, ha cogido la moneda y, antes de que pudiera reaccionar, el hombre se la ha quitado de la mano y se ha marchado. La reflexión final de la conductora resume la indignación del momento: “No solo no me dejas propina, que la otra te ha dado de más y te ha dicho expresamente que me dejara a mí algo, sino que has visto de refilón una moneda en mi coche y me la has pedido”. La anécdota ha generado un intenso debate en redes, donde muchos usuarios han criticado la actitud del cliente. Y es que las historias de taxistas, como la de este conductor en Barcelona, demuestran que cada carrera es un mundo.