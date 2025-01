Una taxista de Barcelona va conduciendo, no paran de pitarle y no sabe por qué: "He llegado más rápido"

En un curioso suceso que ha captado la atención de miles de usuarios en TikTok, Lorena, una taxista de Barcelona, se ha hecho viral tras compartir una historia cotidiana sobre su experiencia al volante con su coche particular. Su relato ha provocado una mezcla de risas y reflexiones sobre las costumbres del tráfico urbano y las ventajas de los carriles exclusivos para taxis.

Lorena, como tantos otros taxistas, utiliza a diario los carriles exclusivos para taxis en la Ciudad Condal. Estos carriles están diseñados para que los conductores de taxi puedan circular de forma más rápida y eficiente, favoreciendo la movilidad de los pasajeros y ayudando a los conductores a recoger a los clientes con mayor facilidad. Sin embargo, un día, mientras circulaba con su coche personal, algo extraño empezó a suceder.

En su video de TikTok, Lorena explica lo que ocurrió: "Para quien no lo sepa, soy taxista en Barcelona. Y en Barcelona, o no supongo que en todas las ciudades, será igual, tenemos un carril taxi para circular más rápido y para que la gente tenga más facilidad para pararnos".

Los taxis de Barcelona

Lo que siguió fue una serie de pitidos provenientes de otros conductores que la rodeaban, algo que a Lorena le resultó confuso al principio. "Voy con el coche particular, como hoy, la gente me pita, me pita, me pita y pienso, pero ¿por qué me pita? No, antes no estoy haciendo nada", cuenta. Sin embargo, tras un momento de reflexión, se dio cuenta de que sin quererlo, estaba conduciendo por el carril exclusivo para taxis, lo que causaba los pitidos de los demás conductores.

"He llegado más rápido"

"La costumbre, al final... pues qué vamos a hacer, he llegado más rápido, eso sí", comenta Lorena con una sonrisa, dejando entrever cómo su trabajo diario la había llevado a asumir, casi sin querer, las ventajas de circular por estos carriles.

El vídeo de Lorena se ha hecho viral en la plataforma de TikTok, donde ha generado una multitud de comentarios de usuarios que han compartido experiencias similares. Uno de los comentarios más repetidos es el de usuarios que afirman que les pasa lo mismo en otras ciudades. "A mí me pasa en Madrid", escribe un usuario, lo que deja claro que este tipo de situaciones no son exclusivas de Barcelona.

Otros, en tono más humorístico, sugieren soluciones para evitar problemas al volante. "Me pasa exactamente lo mismo, me quiero poner una pegatina que ponga 'soy taxista'", comenta otro usuario, mientras que otros se muestran más precavidos: "Cuidado con las multas", advierte un comentarista, recordando que conducir por un carril restringido puede acarrear sanciones.

Señalización de taxi en una ciudad española

Sin embargo, también se han señalado los peligros de la situación, como el hecho de que, en ocasiones, los conductores de taxis puedan parar en estos carriles para recoger a pasajeros, lo que podría complicar aún más el tráfico en una ciudad ya de por sí congestionada. "Lo malo que pares a recoger a alguien con tu coche particular", señala otro comentario, dando pie a reflexiones sobre cómo las costumbres laborales pueden influir en la forma en que conducimos en nuestra vida diaria.