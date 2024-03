Torrenueva Costa se prepara para disfrutar una gran Semana Santa con la celebración de la Judea

Torrenueva Costa es la envidia de los municipios con playa de la Costa Tropical. Gracias a sus espigones, sus playas se mantienen en perfecto estado todo el año, haya o no temporales. A pesar de ello, el Alcalde, Plácido Lara, nos cuenta en COPE Motril, que en estos días se alisará la arena y se dejará todo preparado para su uso en los días de Semana Santa "No nos pasa lo que pasa en otros pueblos, al contrario, los temporales nos dejan una arena limpia y perfecta, ahora para pegarle un perfilado".

En Torrenueva hay solo una procesión, la del Viernes Santo y este año nuevamente se va a contar con la celebración de la judía el domingo de Ramos “los vecinos están esperando esta representación y el año pasado, nos esperaban la función de la noche que era completamente diferente a la que hicieron por la mañana y este año, mucha gente me está diciendo que el año pasado se fueron antes y no vieron la de la noche, y este año se van a quedar y la van a ver“.



Torrenueva Costa solo tiene una procesión, la del Viernes Santo y tampoco tienen cofradías, con lo cual "esto da mucha vida a esta Semana" nos decía el alcalde ,“a nosotros el año pasado, que se nos presentara aquí la Judea, que Antonio Reyes viniera y nos la trajera, pues la acogimos con los brazos abiertos, porque es meter un aliciente más en la Semana Santa para el pueblo. Y no solo eso, sino que viene gente de fuera, se quedan a comer, se hace negocio y la verdad es que muy bien, así que es llenar de contenidos esta Semana que mucha gente está de vacaciones aquí. El año pasado fue un éxito rotundo y este año va a salir mejor todavía“ nos dice Plácido.









Torrenueva Costa también se está volcando en la celebración de competiciones deportivas de nivel, como este fin de semana con la celebración del VII GP XCO Torrenueva Costa - Miranda Bike





Con el alcalde también hablamos de otros proyectos interesantes como el bulevar que se va a construir en la N-340 a su paso por la localidad

“tuvimos una reunión en Granada, con carreteras, para darle los últimos detalles a este proyecto de ejecución. Según me dicen ellos, para final de este mes o la primera semana de abril, tiene que estar el proyecto de ejecución terminado para mandarlo a Madrid y que le den allí el visto bueno, para antes de verano sacar la licitación de las obras. Son tres meses de publicación para la licitación, o sea, que para finales de año tiene que estar ya la empresa adjudicada, la que vaya a hacer la obra y para primero del año 2025 que empiece ya la obra. Así que bastante bien. Las reuniones van muy avanzadas. Nosotros estamos recuperando los porches públicos de aquí de la nacional, para ponerlos a disposición de carreteras para esta obra, para que se quede con las aceras nuevas y todo nuevo y los cuatro detalles de luminaria, de farolas que van a llegar, el tipo de jardineras, de arbolitos y arbustos, que van a llevar esas jardineras…“nos decía con ilusión en el Alcalde.

Plácido considera que Torrenueva necesitaba dos obras para darle el cambio definitivo que quieren para Torrenueva Costa, una era este bulevar en la nacional 340 y la otra el paseo marítimo, hacerlo peatonal “la carretera ya la llevamos bastante encarrilada y estamos trabajando también en el paseo marítimo, en esos proyectos europeos, para poder coger fondos de ese dinero que viene de Europa y hacer ese proyecto de cambio completamente del paseo marítimo. Uno está totalmente en encarrilado y en el otro estamos poniendo las semillitas para que pueda crecer" y seguro que así será.



En materia hotelera, el alcalde nos confiesa que están más retrasados de lo que ellos quisieran “El que se iba a abrir en el peñón de Jolucar, va más lento de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pero ahí se va trabajando y esperemos que termine pronto. Va un pelín más lento, pero el propietario me dice que esté tranquilo, que no van a parar y van a seguir trabajando y luego, en la zona del ferial, está “paraete”, confiesa el alcalde de Torrenueva.