"Yo siempre he sido un guerrillero de mi ciudad" nos dice José Lemos que sigue trabajando por Motril

Hablamos con el teniente de alcalde de turismo, playas y desarrollo de litoral en Motril Jose Lemos y hacemos balance con el de todo lo que se ha ido consiguiendo en este mandato, ya que a partir del próximo 16 de junio, cuando se tome posesión de las nuevas corporaciones municipales, el ya no formará parte de la del Ayuntamiento de Motril, porque no se presenta a estas elecciones.

Vídeo









Precisamente le preguntamos a Jose que por qué no se presenta Ciudadanos a estas municipales en Motril y nos explica que son varios los motivos los que le han llevado a tomar esta decisión, pero que se siente muy orgulloso de haber sido Concejal en Motril y de haber trabajado por esta ciudad, algo que seguirá haciendo aunque no esté en política ya que "yo siempre he sido un guerrillero de mi ciudad" nos dice "no hay que sectorizar tanto los votos, hay que trabajar pensando en el bien de la ciudad y si trabajas por el bien de la ciudad al final redunda en el bien de los ciudadanos. Tuve la suerte de ir con unas siglas, Ciudadanos, con las cuales me sigo sintiendo perfectamente identificado, y muy agradecido a la gente que nos votó, a toda la gente que ha participado y colaborado en estos años y ahora mismo estamos fuera, decidí apartarme y nada, que la gente vote a la opción más conveniente y que exija porque Motril tiene muchas posibilidades y todo el mundo que desarrolles actividad tan noble, como realizar un servicio público, tiene que responder a esas exigencias, puesto que Motril está por debajo de sus posibilidades".



Analizamos con el cómo se ha podido mejorar en estos cuatro años en las playas de Motril, e insiste en que se debe de seguir manteniendo la concejalía de Desarrollo del Litoral, porque viene la construcción de hoteles en Playa Granada, entre otras cosas y hay mucho que urbanizar, con lo cual alguien tiene que estar encima de este trabajo.









También nos anima a que no nos perdamos la celebración del día de las Fuerzas Armadas en Motril, que tendrá lugar desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio, con un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez que se celebra un desfile naval para este acontecimiento. Llegarán a Motril hasta 11 buques de guerra, con más de 4.000 marinos y muchas de sus familias, que estarán cuatro días en la localidad, por lo que desde el área de turismo se habilitan autobuses para que puedan visitar la ciudad y por parte de los Chiringuiteros se facilitará que también puedan visitar la playa y los chiringuitos. Para ello las playas están en perfecto estado, algo que también se trabajó para Semana Santa y la celebración de las Cruces.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Jose Lemos seguirá trabajando por la ciudad de Motril hasta el último día, aunque en esta campaña electoral es de otra manera.