Salobreña reconoce el talento de su sector turístico en su primera gran gala

Salobreña ha celebrado este 16 de abril la I Gala del Turismo, un evento diseñado para reconocer la labor de empresas, entidades y profesionales del sector. La ceremonia, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Villa, ha servido de escenario para homenajear a figuras y compañías que han sido clave en el impulso del turismo local.

El acto ha estado presidido por el alcalde, Javier Ortega, y la concejala de Turismo, M.ª Carmen Rodríguez Callejón. Tras una bienvenida musical, la concejala ha explicado que el objetivo del evento es impulsar la marca "Salobreña" y su nuevo eslogan: “Donde abunda lo bueno”. Además, ha hecho balance de los proyectos estratégicos impulsados desde el consistorio, como las rutas de Cicloturismo, la sostenibilidad de la Alcazaba o los certificados de Calidad turística SICTED.

Reconocimiento a la gastronomía y a figuras clave

En el ámbito gastronómico, 25 establecimientos han sido distinguidos por su implicación en el programa “Salobreña para comérsela”, una iniciativa que busca poner en valor un sector fundamental en la oferta turística de la Villa. Este programa incluye eventos como “La hora dorada del Castillo” o los talleres de cocina para niños en el Mercado.

La gala ha continuado con la entrega de siete premios principales. El “Premio a una vida al servicio del turismo” ha sido para Teresa de la O (Hostal Mari Tere), mientras que el director de cine Rafael Villén ha recibido el “Premio a la difusión Internacional de Salobreña”. Otros galardonados han sido Onda Cero (Medios de Comunicación), Tropicalia Summer Music (“Sintiendo Salobreña”), los cocineros Eugenio Peña y Juan González (“Maestros de la profesión”), Jesús González y María del Carmen Martín (“Innovación digital”) y la Peña flamenca la Trilla (“Cultura y la Música”).

Sois los verdaderos embajadores de nuestro municipio" Javier Ortega Alcalde de Salobreña

Un futuro sostenible y fiel a las raíces

En la clausura, el alcalde Javier Ortega ha destacado que la gala "hemos celebrado una forma de entender nuestro pueblo, nuestra identidad y nuestro futuro". También ha agradecido la labor de los trabajadores del sector, a quienes ha calificado como "los verdaderos embajadores de nuestro municipio". Ortega ha concluido con un llamamiento a la responsabilidad de proteger el entorno y el patrimonio a través de un turismo sostenible y respetuoso.

Hemos celebrado una forma de entender nuestro pueblo, nuestra identidad y nuestro futuro" Javier Ortega

La gala ha finalizado con una actuación del grupo flamenco Jihan y un cóctel para los asistentes en el hall del Ayuntamiento.