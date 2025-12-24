Salobreña inmortaliza la cocina de sus abuelas para que sus recetas no se pierdan nunca

El Ayuntamiento de Salobreña, a través de su primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha presentado el proyecto “El sabor de nuestras abuelas”. Esta iniciativa se enmarca en el programa de promoción gastronómica “Salobreña para comérsela” y busca preservar y difundir las recetas tradicionales de la localidad para que no caigan en el olvido.

Un homenaje a la cocina tradicional

El proyecto consiste en una serie de vídeos donde varias abuelas, y también un abuelo, han abierto las puertas de sus cocinas para compartir sus secretos culinarios. Rodríguez Callejón ha descrito la iniciativa como un homenaje a sus protagonistas, agradeciéndoles por haber permitido al equipo “colarnos en sus cocinas”. Las grabaciones se difunden en redes sociales para promocionar Salobreña como destino gastronómico.

Sois tan auténticas, que eso es lo que queríamos transmitir, la autenticidad de vuestra cocina" Mari Carmen Rodríguez Callejón Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salobreña

Lidia, coordinadora del proyecto, ha destacado el valor de la naturalidad de las participantes. “Ha sido una experiencia totalmente novedosa”, afirmó, reconociendo que el mayor reto fue adaptar las medidas “a ojo” de las cocineras. El objetivo era claro: “Sois tan auténticas, que eso es lo que queríamos transmitir, la autenticidad de vuestra cocina”, explicó, para así poder traducir ese saber a las generaciones venideras.

El futuro del proyecto

De cara al futuro, la concejala ha anunciado que en 2026 se publicará un libro con todas las recetas recopiladas en el programa “Salobreña para comérsela”. Además, se ha confirmado una segunda edición de “El sabor de nuestras abuelas” para ese mismo año, con el reto de sumar a más hombres tras la pionera participación del primer abuelo, Francisco Jodar Martín.

Rodríguez Callejón ha reivindicado el papel de la cocina en la identidad del municipio. “Cocinar es un arte, y así nos lo han demostrado nuestras abuelas”, sentenció. Según la concejala, su talento, junto al de los chefs locales, “ponen a Salobreña en el mapa” y aportan un gran valor al turismo gastronómico.