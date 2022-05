Restaurante el Peñón de Salobreña suena por toda España gracias al programa de La Linterna

El programa de La Linterna emitido el pasado lunes 9 de mayo desde Granada, contó, explicó y se podía visivilizar la vida que tiene el Restaurante el Peñón de Salobreña. Gracias al equipo de La Linterna por la visita y el interés en conocer cómo se come y se trabaja en este magnífico enclave de la Costa Tropical.









Así hablaba el director de La Linterna, Ángel Expósito, del Restaurante el Peñón en Salobreña:

El día hoy nos acompaña. Hace sol y no mucho calor con unas temperaturas que se han mantenido en los 22-26 grados. Y eso se nota cuando recorres algunas de sus calles. Notas que la gente tiene ganas de visitar lugares, que hay ansias de salir y viajar y eso para una provincia como Granada es fundamental. Y es que junto a la agricultura, el turismo en una de las principales fuentes de ingresos de esta zona.

Lo que escuchas son las brasas de uno de los lugares más transitados de Salobreña, el Restaurante “El Peñón”. Su chiringuito está en la misma playa y a rebosar. Justo al lado de la puerta está una barquita azul llena de carbón con los espetos ya dorándose al fuego. Pero es imposible no fijarse también en esta barca, en varios pulpos que están trinchados cocinándose a fuego lento.

Quien habla es Francisco que junto a sus socios y primos - Daniel y Judith - son los dueños de este restaurante que ya tiene su historia, porque ellos son la tercera generación. Caminamos con él por el interior del local, con mucho cuidado de no estorbar porque trabajan a pleno rendimiento en un día en el que todo está completo.

Nada tiene que ver esta imagen con la que tuvo que sufrir Francisco durante la pandemia. Ha sido una racha difícil. Tuvo que cerrar hasta en dos ocasiones pero jamás pasó por su cabeza que el negocio fuera a desaparecer. Además ha conseguido seguir manteniendo en plantilla a las más de treinta personas que forman parte de este lugar.

La realidad es que Granada se ha convertido en la segunda provincia andaluza en la que más ha bajado el paro en el último año. Y es que el número de desempleados ha pasado de más de 100.000 a 83.000 gracias, en parte, a la recuperación de un sector como el turismo. Para Francisco este lugar es clave porque reúne a turistas de todo tipo.

Rodeamos la zona del maestro espetero Pedro - considerado el capitán de ese barco - para entrar en el interior del restaurante. Subimos por una cuesta lateral hasta la puerta principal. Nada más avanzar tres pasos hay una pecera a la derecha con unos bogavantes enormes… una muestra de que no estamos en un lugar cualquiera. El producto es todo fresco y lo principal es que el cliente lo vea antes de sentarse en la mesa.

Lo bonito de este lugar es que cuando caminas por sus pasillos y te sientas en cualquiera de sus mesas no dejas de ver el mar. Por cierto que en sus playas ya hay mucha gente aprovechando para darse un chapuzón y tomar un poco el sol. Pero la actividad aquí no para, así que entramos en pleno corazón de este local. Intentamos molestar lo menos posible. Los trabajadores no dejan de entrar y salir de una cocina que mientras se recoge por un lado, por el otro se sigue cocinando intensamente.

Salimos de la cocina cuando nos encontramos con Dani otro de los socios. No para. Está para arriba y para abajo y controla con mucho mimo todo lo que sucede en cada una de las mesas. La luz, la guerra en Ucrania, los combustibles, la gasolina… todo ha provocado que la carta haya incrementado sus precios. Hay que seguir pagando las facturas. Para Dani es un trabajo que se hace con gusto ya que es algo que ha vivido desde pequeño.









