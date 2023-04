¿Qué le hemos hecho los carchuneros y caleños al Gobierno para que nos tengan vetados? nos dice Conchi Abarca

Hablamos con la presidenta de la ELA de Carchuna y Calahonda, Conchi Abarca, sobre las mejoras que se están realizando en la localidad que luce extraordinariaes esta Semana Santa.



Por ejemplo se ha construido la primera fase de la nueva pasarela en la zona del Farillo con una inversión de 350.000 €, que sufraga la ELA y que dispone de 3 m de ancho, zonas de sombra, oasis vegetales,... además de todos los servicios necesarios para hacerla práctica y cómoda.

También repasamos como se ha ido mejorando la estética de la localidad, el buen funcionamiento del nuevo paseo marítimo, con esas esculturas de pescadores y agricultores para no perder la esencia de cómo nació esta localidad, nos dice Conchi. La presidenta de la ELA se muestra orgullosa de los vecinos de el Llano, que vienen prosperando tanto en agricultura como en hostelería, prestando magníficos servicios y destacando en la más alta calidad.



Y coincidiendo con el anuncio de la publicación en el BOE del estudio positivo de impacto ambiental del espigón de Motril, la presidenta nos comenta que ellos desde la ELA están haciendo los deberes con mucho esfuerzo para mantener las playas en condiciones, pero "¿dónde está el gobierno central para carchuneros y caleños? ¿Qué les hemos hecho al Gobierno Central los carchuneros y caleños que no nos quieren dejar despegar? Desde aquí mi llamamiento y exigirle al Gobierno Central, al partido que lo representa y a los representantes que tenemos aquí en la ELA, que pidan a su grupo político que no nos olviden, que trabajen también para que esos espigones los podamos tener aquí y nos tengan en cuenta de una vez por todas a carchuneros y caleños, que parece que para el Gobierno Central y el partido del PSOE no existe", nos dice Conchi.



"Nosotros nos gastamos mucho dinero, en arreglar playas, en arreglar pasarelas… pero si no protegemos el litoral, son dineros casi tirados, pero claro, como administración tenemos que ponerlo en funcionamiento, con el poco presupuesto que tiene las arcas de la Ela y el costo tan importante que nos cuestan nuestras playas para tenerlas como las tenemos, porque son muchos kilómetros de playa" se lamenta Conchi porque de un presupuesto de 3.400.000 euros, gastarse 100.000 en arreglos en la playa es mucho dinero.



"Necesitamos que este litoral también se proteja, como están protegiendo todos los de la Costa Tropical y las costas de Almería y Málaga. Mi pregunta es ¿qué le hemos hecho los carchuneros y caleños al gobierno central para que nos tengan siempre vetados?" puntualiza la presidenta.