La Policía Nacional obligada por vía judicial a transportar inmigrantes en autobús

El Secretario General del Sindicato Unificado de Policía SUP, en la provincia de Granada, César Calín, nos comenta en COPE la vergonzosa situación en la que se encuentra la Policía Nacional en su atención a la llegada de inmigrantes al Puerto de Motril, ya sean rescatados de patera o trasladados en autobús, como se está produciendo últimamente desde el Puerto de Almería hasta la dársena granadina.

Estos inmigrantes no se someten a las pruebas para detectar el coronavirus antes de preceder a dichos traslados, que deberían hacerse por sanitarios, custodiados por la Policía, no en los propios medios policiales, que no están habilitados para transportar a inmigrantes contagiados de COVID, como está pasando. Entre los últimos inmigrantes que han llegado al Puerto motrileño 7 han dado positivo y ni siquiera se han aislado a las personas que habían mantenido un contacto directo con ellos, a la hora de trasladarlos.

Se está sometiendo a los agentes de la Policía a una situación de riesgo muy elevada, al transportar a estas personas sin saber si están contagiados y pasando varias horas en un autobús desde Almería hasta Motril e incluso hasta Málaga.

Estos traslados desde Almería se producen por la saturación en el Puerto almeriense por la falta de efectivos policiales, algo que viene de largo, como pasa en Motril. El que se disponga de agentes en prácticas no viene a aliviar este déficit, todo lo contrario, porque están aprendiendo y también hay que prestarles atención. Ahora lo que se necesita es refuerzo de profesionales.

La Junta de Andalucía ha obligado a la Policía Nacional a efectuar estos traslados por vía judicial, ya que no es tarea de ellos, si no de los servicios sanitarios.

Y otro problema es el tradicional; hablamos de las condiciones en las que se encuentra el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes, CATE, en el Puerto de Motril, que se estaba mejorando y se pararon las obras durante el estado de alarma y no se han retomado, argumentando por el Gobierno Central que no hay presupuesto para ello. Ya denunció el defensor del Pueblo Andalúz que debía de cerrarse de inmediato por no reunir las condiciones necesarias ni de acogida, ni sanitarias.

https://www.sup.es/

45 inmigrantes han llegado al Puerto de Motril en las últimas horas

(EFE).- Efectivos de Salvamento Marítimo han rescatado esta mañana en las cercanías de la costa de Granada a 15 inmigrantes de origen magrebí, todos varones, que navegaban en una patera.

Según han informado a Efe fuentes de Salvamento Marítimo, sobre las 5.00 horas de esta madrugada se recibió un aviso advirtiendo de la salida de una patera desde el norte de Marruecos que fue finalmente localizada sobre las 7.30 por un buque mercante.

Posteriormente, ha sido rescatada por la 'Salvamar Gienah' a 26 millas al sureste de la costa de Granada.

Los inmigrantes, que aparentemente se encuentran bien, son trasladados al puerto de Motril, donde se ha establecido un dispositivo por parte de la Cruz Roja para atenderlos. EFE

Ayer otros 30 inmigrantes eran rescatados en la cercanía de la isla de Alborán

(EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado en las cercanías de la isla de Alborán a treinta inmigrantes de origen magrebí que eran buscados por los servicios de auxilio.

Según han informado a Efe fuentes de este organismo, en el dispositivo de búsqueda han participado un avión del Frontex y otro de Salvamento Marítimo, así como la embarcación 'Guardamar Concepcion Arenal', que ha sido la que los ha recatado a unas 25 millas al este de la isla de Alborán. EFE