Pedro Ruiz, en COPE: "Nos dieron un premio de reconocimiento a la trayectoria"

El balance de Cooperativa La Palma en su paso por la feria hortofrutícola Fruit atracción 2025, en voz de su presidente, Pedro Ruiz, es "muy positivo".

Un año más La Palma recibe un premio en una feria agrícola "la satisfacción y el reconocimiento a mis agricultores, porque nos dieron el premio de reconocimiento a la trayectoria en esta edición tan importante, donde querían poner en valor el tomate español y nos dieron un reconocimiento por la trayectoria, por la innovación, por la diferenciación a La Palma, como a otras empresas de producción, y quiero brindárselo a todos mis agricultores por ese esfuerzo que hacen. Tenemos ya 53 años, que son muchos, pero sobre todo por ese trabajo tan innovador que hacemos en el tomate", nos decía el presidente muy contento.

Y no es para menos porque el desarrollo de la feria ha sido muy exitoso y con muy buena presencia por parte de la cooperativa y con muchísimo trabajo para todo el equipo comercial, "atendiendo a clientes constantemente, analizando los meses venideros, haciendo también un análisis de lo que ha ocurrido en la campaña de primavera-verano y, bueno, muy positiva, con toda la clienta que se ha pasado por la cooperativa".

Pedro nos habla del futuro y de los acuerdos que se han cerrado, precisamente en la feria: "Hemos cerrado un acuerdo con una empresa de material genético para tener en exclusividad otra variedad, ya que lo que pretendemos es liderar este segmento de tomate" y también nos comenta que recientemente han visitado China "viendo toda la tecnología y toda la innovación que tienen allí y la verdad es que hemos hecho un acuerdo, que nos va a ayudar en los últimos años bastante a la cooperativa, en la parte de modernización y robotización de las instalaciones. Un asunto muy importante, el de la robotización, porque hay mucha falta de mano de obra y "en un futuro no muy lejano nos van a ayudar a las labores de los agricultores, en las explotaciones y en las instalaciones de la cooperativa", nos comenta el presidente.

Cooperativa La Palma trabaja en muchos frentes y por supuesto también en la quinta gama, donde nos dice Pedro que "la tenemos enfocada a todo ese producto que no puede viajar, porque tenga algún defecto visual que no lo queremos en fresco: Estamos utilizándolo ahí y tenemos un segmento muy amplio. Tenemos Probióticos, prebióticos, salmorejo, gazpacho, hamburguesas, salsas… Y estamos contentos con el enfoque que le hemos dado y esperemos que los próximos años nos dé resultados interesantes a la cooperativa", además de que todos estos productos están buenísimos y se aprovecha el excedente de las cosechas.

"Enhorabuena a nuestros agricultores por ese trabajo tan excelente que hacen en sus explotaciones y a seguir trabajando día a día", dice Pedro Ruiz, orgulloso.