María Solórzano, titular de la administración de A Coruña que premió un millón en el Euromillones, desconoce quién lo ganó: "La cantidad es muy grande y la gente se queda calladita"

A Coruña tiene un nuevo millonario en la ciudad, pero por el momento se mantiene en el anonimato. El pasado fin de semana en la Administración de Loterías número 10, situada en la plaza de Lugo, premió el código ganador de El Millón de Euromillones. María Solórzano, la titular de la administración El Décimo de A Coruña que validó el premio, no cree que vayan a conocer el nombre del agraciado o agraciada. "Es un premio muy grande y entonces la gente se queda más calladita cuando es un premio mayor. En el caso de que sea de cinco, diez o 15.000 euros en ese caso sí. Y si son clientes nuestros nos lo dicen, nos traen un detallito y hacemos una fiesta", describe.

No es el primer premio que dan para una administración a la que ya en el pasado le ha sonreído la fortuna. "(Dar el premio) es fabuloso, te puedes imaginar, pero estamos acostumbradas porque damos muchos premios", nos comentaba con una amplia sonrisa.

Las primeras en enterarse

Cuenta, además, cómo se enteraron de que su administración había validado una cifra tan jugosa. "Siempre que se da un tema importante nos enteramos las primeras. Nos llaman desde la delegación para comunicárnoslo y al día siguiente nos traen toda la publicidad y el super cartel", relata.

¿Y cómo ha podido el ganador o ganadora conseguir ese millón de euros? En el caso del Euromillón cuentan con sus números, como cualquier juego, pero la particularidad es que cuenta con un juego dentro que es un código de unas letras y unos números. En el caso de que se acierten todas esas letras y números se puede ganar ese millón de euros. Que es precisamente lo que consiguió este misterioso ganador o ganadora, cuya identidad no ha trascendido. Pero que llena de orgullo a esta administración de loterías coruñesa.