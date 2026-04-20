Se rompe la racha eterna de un Celta Femxa Zorka que mira al playoff

Se acabó el sueño del ascenso directo a LF Endesa para el Celta Femxa Zorka y la histórica racha de 26 victorias consecutivas pero, el equipo de Cristina Cantero tiene asegurado el segundo puesto y llegará al playoff como el gran favorito a la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría. Todo esto después de la derrota 64-61 en Logroño y de la victoria de Azulmarino Palma ante Canoe que certifica su título de campeón.

En Logroño, el Celta cayó en su visita a un rival en playoff con la baja de Diana Cabrera. Boquete hizo el papel de su compatriota y Vennema el de Andrea para reestructurar el quinteto. No notó Bosonit su derrota en el duelo intersemanal en Cáceres y empezó fuerte en un primer cuarto muy igualado, 18-17. El segundo acto siguió el mismo patrón con las viguesas teniendo muchas dificultades para anotar y viéndose hasta 7 puntos por debajo. Al descanso 34 a 29 para las locales.

No entraban los triples (acabaron con 3 de 22) y se amplío la renta hasta los 13 puntos aunque se paró el golpe para un 49-43 a falta de 10 minutos que pronto se convirtió en un empate a 49, lideradas por Kelliher. Pero las locales no se asustaron en el momento en el que el Celta parecía preparado para la remontada. A poco más de dos minutos, las viguesas se veían 8 abajo y aunque las de Cantero remaron para tener opciones de empatar, no apareció el tiro claro para llevar el duelo a la prórroga y acabó la racha de 26 triunfos.

LOS DATOS:

BOSONIT UNIBASKET (64): Mónica Alonso (2), Cecilia Aldecoa (9), Linda Van Schaik (22), Emma Flórez (3), Tereza Sedlakova (7) —cinco inicial—; Nina Padrosa (6), Iria Losada (0), Carolina Sañudo (3), Heather Forster (0), María Llorente (10).

CELTA FEMXA ZORKA (61): Deva Bermejo (8), Iris Vennema (5), Andrea Boquete (5), Jessica Kelliher (20), Paula Salinas (9) —cinco inicial—; Martina Vizmanos (5), Uxía Rodríguez (2), Marina Gea (7), Naiara Martínez (0).

PARCIALES: 18-17 | 16-12 | 15-14 | 15-18

ÁRBITROS: Asunción Langa de Martín y Alexis Fuertes Magarzo. Señalaron 22 faltas a Celta Femxa Zorka y 21 a Bosonit Unibasket.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga Femenina Challenge 2025-26, disputado en el pabellón municipal de Lobete (Logroño) ante 300 espectadores. En el descanso, el equipo local homenajeó a su conjunto júnior que finaliza ciclo en el club.

El Celta se queda ahora con balance de 27-2 antes de la última jornada de la Liga Regular. Ya sabe que no se moverá del segundo puesto y que se medirá al noveno clasificado, pendiente de conocer, en los cuartos de final del playoff. Será a ida y vuelta con el segundo partido en Navia. Superando esa ronda llegará la final a 4 con semifinales y final a un partido y solo una plaza de ascenso directo. Pero antes queda cerrar la fase regular el próximo sábado desde las 7 ante Unicaja Mijas, tercer clasificado a dos triunfos del Celta, en lo que será una buena piedra de toque para los 4 partidos decisivos que espera sacar adelante el conjunto vigués.