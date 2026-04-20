Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, avisa al Athletic para el derbi: "Vamos a ir a San Mamés a ganar"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha lanzado un mensaje claro y ambicioso de cara al derbi que su equipo disputará este martes contra el Athletic Club en San Mamés. El técnico italiano ha asegurado que, a pesar de la dificultad histórica del feudo bilbaíno, la intención del equipo es inequívoca: "Nosotros vamos a ir a San Mamés a ganar, eso está más claro que el agua".

Nosotros vamos a ir a San Mamés a ganar, eso está más claro que el agua" Alessio Lisci Osasuna

Lisci ha reconocido que puntuar en Bilbao "siempre es algo que debe ser positivo", especialmente ante un rival de "nivel altísimo", pero ha insistido en que el objetivo principal es la victoria. El entrenador ha recordado que, aunque en Copa del Rey los resultados recientes han sido buenos, en LaLiga el equipo lleva seis años sin ganar en San Mamés, si bien las últimas tres visitas se han saldado con empate.

Un rival herido, pero temible

Pese a que el Athletic llega al encuentro tras dos derrotas consecutivas y con un ambiente que podría parecer enrarecido, Lisci ha descartado que esto suponga una ventaja. Para el técnico, el contexto de un derbi anula cualquier dinámica previa. "Creo que en un derbi la clasificación, las rachas, se borra todo y se sale al campo con todo", ha afirmado con rotundidad.

En un derbi la clasificación, las rachas, se borra todo y se sale al campo con todo" Alessio Lisci Osasuna

Lejos de ver debilidad, Lisci ha elogiado al conjunto vasco, del que cree que "lo normal es que peleen por Europa". Ha destacado que tienen "una plantilla muy buena, un entrenador muy bueno y una afición increíble". En su opinión, factores como la participación en la Champions y las lesiones han mermado al Athletic, pero espera que den "su mejor versión" en el derbi.

Las claves del partido y el estado de la plantilla

En el plano táctico, el entrenador rojillo ha señalado que la "gestión de los espacios" será "importantísima" ante un equipo "muy intenso" que presiona muy bien en casa. También ha anticipado que los primeros quince minutos serán uno de los "minipartidos" que se disputarán, esperando una salida en tromba del Athletic para "marcar territorio desde el principio".

Respecto al once, Lisci ha confirmado que tiene "dos opciones muy válidas" para suplir la baja de Catena en defensa, mencionando la posibilidad de alinear a Herrando o a Juan Cruz. En el centro del campo, ha dejado abierta la puerta a que Iker Muñoz y Lucas Torró puedan jugar juntos, afirmando que es una opción con un "33,3 por ciento" de posibilidades.

También ha ofrecido una actualización sobre Kike Barja, quien "cada día está mejor" y ya está prácticamente completando los entrenamientos, aunque ha preferido no poner plazos para su regreso. "Con una lesión tan grave no hay que meterle prisa, no hay que meterle presión", ha comentado.

El 'caso Aimar' y el trabajo de equipo

Alessio Lisci también ha abordado la situación de Aimar Oroz, reconociendo que sus números deben mejorar, algo en lo que el propio jugador está de acuerdo. "Ni él está contento, no puede tener los números que está teniendo", ha admitido el técnico, quien ha explicado que están buscando soluciones como equipo para que el canterano mejore sus estadísticas.

Sin embargo, ha defendido firmemente el trabajo del '10' más allá de las cifras. "Creo que una de las claves del éxito de Budimir es Aimar, eso lo tengo clarísimo", ha sentenciado. Lisci ha explicado que Oroz realiza un "trabajo sucio" que a menudo no se ve, pero que es fundamental para liberar a sus compañeros y generarles ventajas.

Finalmente, a pesar del empate contra el Betis, Lisci se ha mostrado convencido de que el equipo está en un "buen camino" y en un "buen momento". El objetivo para las "siete finales" que restan es claro: "Hay que sacar todos los puntos posibles, matarnos en cada balón, y luego al final veremos qué hemos sido capaces de hacer".