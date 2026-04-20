Alessio Lisci revela el sorprendente motivo por el que no vio la final de Copa: "Dani es buenísimo, mi cantante español preferido"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha desvelado la sorprendente razón por la que no siguió la final de la Copa del Rey, un partido cuyo resultado podía influir en las aspiraciones europeas de su equipo. En lugar de estar pendiente del encuentro, el técnico tenía otro plan: "Estuve en el concierto de Dani Martín". Lisci, que se declara un gran admirador del cantante, afirmó que es su "cantante español preferido".

Aunque el concierto terminó a tiempo para ver la tanda de penaltis, el entrenador italiano decidió no hacerlo. "Me daba tiempo, pero, sinceramente, me daba igual. No los iba a tirar yo, así que no los miré y ya está", explicó con naturalidad. A pesar de su desinterés por el resultado en directo, aprovechó para "darle la enhorabuena a la Real Sociedad" por su victoria ante un "gran rival".

Un derbi para borrar las rachas

Centrado ya en el presente, Lisci asegura que el equipo llega "bien, con ganas" al derbi contra el Athletic Club en San Mamés. El técnico reconoce que "son partidos diferentes" en los que el equipo siente la "responsabilidad por un tema de escudo, de una ciudad y de una comunidad". Esta motivación intrínseca hace que la plantilla esté especialmente mentalizada para el choque.

Nosotros vamos a ir a San Mamés a ganar, eso está más claro que el agua" Alessio Lisci Osasuna

El objetivo de Osasuna es claro y ambicioso. "Nosotros vamos a ir a San Mamés a ganar, eso está más claro que el agua", sentenció Lisci. A pesar de que las estadísticas en liga no son favorables, con una sequía de victorias que dura seis años, el técnico confía en sus jugadores. "Todos sabemos lo difícil que es ganar ahí. Lo vamos a intentar, por supuesto", añadió, matizando que un punto "debe ser positivo" dado el "nivel altísimo" del Athletic.

Sobre el rival, Lisci cree que el discurso de la permanencia del Athletic no se corresponde con su potencial real y vaticina que pelearán por puestos continentales. "Yo creo que lo normal es que peleen por Europa", afirmó, argumentando que la Champions League y las lesiones les han restado puntos. "Creo que van a ser uno de los equipos que va a luchar por Europa, sin ninguna duda, hasta la última semana", insistió.

El estado de Aimar Oroz

Una de las claves del éxito de Víctor es Aimar, eso lo tengo clarísimo" Alessio Lisci Osasuna

El entrenador también abordó la situación de Aimar Oroz y el debate sobre sus cifras. Lisci se muestra satisfecho con el juego del canterano, aunque reconoce que sus números deben mejorar. "A nivel de juego está bien, puede hacer más como todos; a nivel de números, pues tiene que mejorar, pero ni él está contento", admitió el técnico.

Lisci destacó el trabajo sucio de Aimar, que a menudo no se ve pero es fundamental para el equipo. "Una de las claves del éxito de Víctor es Aimar, eso lo tengo clarísimo, porque es capaz siempre de liberarlo", explicó. Según el entrenador, Oroz es el único jugador de la plantilla "capaz de girarse en el barro, en pocos espacios", una cualidad que el equipo no puede permitirse perder.

El cuerpo técnico está buscando activamente la manera de potenciar la faceta goleadora del centrocampista. "Estamos intentando encontrar soluciones también a nivel de equipo para favorecer que mejore sus números", reveló Lisci. El plan pasa por un esfuerzo colectivo para colocar a Aimar "en las mejores condiciones posibles para mejorar", sin alejarlo excesivamente de la portería, donde su influencia en las estadísticas podría disminuir.