La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha presentado, junto al Ayuntamiento de Motril, el proyecto de regeneración de la calle Puerta Granada y el tramo norte de la plaza de España. Esta actuación, con un presupuesto cercano a los 200.000 euros, tiene como objetivo renovar infraestructuras y mejorar el entorno urbano del casco histórico de la ciudad.

Motril impulsa la regeneración de su casco histórico con una inversión clave

El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado que la actuación responde a una "doble prioridad: renovar infraestructuras básicas que presentan un importante deterioro y seguir avanzando en la mejora de espacios urbanos de especial valor para la ciudadanía". En este sentido, ha subrayado que desde la Mancomunidad "seguimos impulsando proyectos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos".

Seguimos impulsando proyectos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos" Rafael Caballero Presidente de Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical

Eficiencia y seguridad en las redes de agua

Caballero ha puesto el acento en la importancia de estas obras para la gestión del agua, señalando que "hablar de regeneración urbana también es hablar de eficiencia en el ciclo integral del agua". Ha explicado que muchas de estas redes tienen más de 50 años de antigüedad y sus deficiencias hacen "necesaria su renovación" para garantizar la seguridad y un servicio adecuado.

El proyecto, con un presupuesto de 196.955,50 euros y un plazo de ejecución de tres meses, contempla la sustitución de la red de saneamiento, la renovación del abastecimiento y las acometidas domiciliarias. También se crearán nuevas canalizaciones para eliminar instalaciones aéreas, mejorando la funcionalidad y la estética del entorno.

Mejora de la accesibilidad y el tráfico

La actuación también incluye la reurbanización de la zona con una plataforma única, lo que mejorará la accesibilidad peatonal. Además, se reordenará el tráfico, que quedará restringido a residentes y servicios autorizados, y se usarán materiales acordes con las intervenciones ya realizadas en el casco histórico.

Finalmente, Caballero ha concluido que esta intervención "permitirá dar continuidad al proceso de transformación que ya se viene desarrollando en el centro de Motril, reforzando su atractivo y favoreciendo su uso como espacio de convivencia".