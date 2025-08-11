Mara Escámez en COPE: "Nuestras fiestas están crema. Son Gloria Bendita"

"Nuestras fiestas están crema", una frase que sin duda hubiese dicho Antonio Escámez, quien fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Motril, que desgraciadamente ya no está entre nosotros y con esa frase su hermana, María Ángeles Escámez, teniente de alcalde de Turismo, ha querido recordarlo en estas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza Coronada, que como ella dice, este año se merece ser más protagonista si cabe, ya que cumple 25 años desde su coronación canónica.

Mara nos habla de las fiestas y de la importancia que también tienen para el turismo en Motril, ya que cada vez vienen más visitantes coincidiendo con estas fechas. Los hoteles, pensiones, campings, apartamentos turísticos lo notan y están al 95% de ocupación.

En 2024 pasaron durante los días de fiestas por la oficina de turismo, solicitando información sobre las mismas, unas 2.000 personas y este año seguro que no va a ser menos.

Hay que apostar por unas buenas fiestas como las que se plantean este año, nos decía la teniente de alcalde, quien nos recuerda que es importante cuidar los detalles, ya que además de iluminar el ferial con 500.000 puntos leds, encontramos 32 puntos de atención para personas con movilidad reducida.