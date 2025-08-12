Mancomunidad de la Costa Tropical aprueba regenerar la calle Puerta Granada de Motril

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada ha celebrado este viernes 8 de agosto Junta General Extraordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, donde se han abordado asuntos de especial relevancia urbanística para la comarca.

El punto de la sesión ha estado centrado en la aprobación del inicio del expediente de contratación del Proyecto de Obras de Regeneración de Espacios Públicos y Renovación de Redes en el Casco Histórico de Motril, que contempla una profunda transformación de la calle Puerta Granada. Esta actuación, financiada íntegramente por la Mancomunidad con una inversión cercana a los 200.000 euros, permitirá renovar las infraestructuras hidráulicas de una de las vías más emblemáticas del centro motrileño, mejorando tanto los servicios básicos como la estética urbana.

Según explicó Rafael Caballero, “sustituiremos redes obsoletas de fibrocemento por nuevas canalizaciones de PVC y polietileno, más seguras y sostenibles, y además embelleceremos esta zona histórica de Motril con pavimentación renovada y elementos ornamentales integrados en su entorno”.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, en la presentación de esta intervención, agradeció la inversión y destacó que “es la primera vez que Motril se beneficia de los remanentes de tesorería de la Mancomunidad y lo hace por la puerta grande: con una obra necesaria, emblemática y transformadora para el casco histórico de nuestra ciudad”.

La intervención en la calle Puerta Granada está prevista para el último trimestre de 2025 y su finalización se estima para los primeros meses de 2026.