Tras las graves retenciones del fin de semana, ahora dice el Gobierno que van a estudiar otras alternativas

El pasado domingo no se olvidará para las muchas personas que sufrieron atascos kilométricos en su regreso a la capital tras un día o un fin de semana en la playa. Las colas kilométricas han puesto de manifiesto que la propuesta para sortear el corte en la autovía A 44 a su paso por el viaducto de Rules, por las obras de la "pilona", no funciona y se debería haber previsto, ya que si algo sabemos en la costa granadina es que la antigua nacional no tiene capacidad para absorber el tráfico entre la costa y la capital granadina.

Toda esa gente se lo pensará antes de venir a pasar unas horas entre nosotros, algo que teme el sector empresarial, sobre todo la hostelería que recibía cada fin de semana gran afluencia de visitantes.

Todo esto coincide con el tráfico de mercancías pesadas, que tienen el mismo itinerario.

La respuesta de los responsables políticos de este proyecto, que no se consensuó con el sector ni los ayuntamientos, es que la obra es necesaria y se está realizando con celeridad para llegar a la fecha prevista, de justo antes de Navidad, como manifiesta el Delegado del Gobierno en Andalucía Pedro Fernández, a preguntas de los periodistas.

Por su parte el Subdelegado del Gobierno en Granada, Jose Antonio Montilla también se refiere a este asunto, respondiendo a los periodistas, diciendo que la obra es de urgencia y de emergencia y que la fecha prevista para su finalización es el 19 de diciembre.