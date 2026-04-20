Granada impulsa el I Foro Provincial de la Juventud para construir su futuro
La Diputación pone en marcha un nuevo espacio de participación para canalizar las inquietudes y propuestas de los jóvenes y luchar contra la despoblación
Motril - Publicado el
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La Diputación de Granada ha impulsado la constitución del I Foro Provincial de la Juventud, que tuvo lugar este fin de semana en la sede de la institución. Este nuevo espacio de participación nace con el objetivo de canalizar la voz, las inquietudes y las propuestas de los jóvenes de la provincia.
Un espacio para el futuro
El diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González, ha destacado la importancia de la participación activa de los jóvenes en los asuntos que afectan a la provincia. Según ha señalado, "se trata de dar voz a ese colectivo que es esencial para el progreso de Granada y para contrarrestar el fenómeno de la despoblación".
Es el primer paso para la consolidación de un futuro próspero"
Diputado de Centros sociales, Mayores y Juventud
González ha subrayado que la asamblea es más que una simple reunión: "Es el primer paso para la consolidación de un futuro próspero en el que los jóvenes de la provincia son conocedores y partícipes de la realidad que nos rodea". El objetivo, ha añadido, es establecer un diálogo constructivo para "no solo escuchar, sino también entender y colaborar directamente" con la juventud.
Primeros pasos del Foro
Durante la asamblea constituyente se eligieron las vicepresidencias primera y segunda del Foro, un paso clave para su estructura y funcionamiento. La jornada reunió a diversas entidades y colectivos juveniles que formarán parte activa de este espacio, intercambiando ideas y experiencias para marcar el inicio de esta nueva etapa.
Con esta iniciativa, la Diputación de Granada refuerza su apuesta por una juventud activa, organizada y protagonista en la vida pública. Se consolida así un canal estable de participación que permitirá fortalecer el tejido asociativo juvenil y su implicación en la toma de decisiones.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.