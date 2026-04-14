Granada activa la Mesa del Agua para impulsar las canalizaciones de Béznar-Rules

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha constituido este lunes en Granada la Mesa del Agua, un nuevo espacio de trabajo para impulsar de manera definitiva las esperadas canalizaciones del sistema Béznar-Rules. El encuentro, celebrado en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios, ha unido por primera vez a todas las administraciones implicadas con el tejido productivo, sentando las bases para superar décadas de bloqueo.

Un frente común para mirar al futuro

A la cita han acudido representantes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno andaluz, la Diputación Provincial de Granada y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Junto a ellos han participado los máximos responsables de la CGE, AECOST, la Cámara de Comercio de Motril, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, ECOHAL, COAG y la Asociación de Chiringuitos.

Hemos abierto un libro en blanco para trabajar de puertas adentro" Javier Rubiño Presidente de AECOST y portavoz de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical

El presidente de AECOST y portavoz de la Plataforma, Javier Rubiño, ha subrayado la importancia del hito. "Hoy es un día muy importante para el tejido productivo de la Costa Tropical, después de décadas con una presa sin canalizaciones y una situación bloqueada", ha afirmado. Rubiño ha añadido que con esta mesa se busca "abrir un libro en blanco para trabajar de puertas adentro, con coordinación real, dejando atrás dinámicas ineficaces y sentando las bases para avanzar con soluciones concretas".

En Granada estamos aprendiendo a sentarnos en una mesa, a negociar todos los asuntos y a construir soluciones desde el entendimiento" Gerardo Cuerva Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios

Compromiso y soluciones concretas

Por su parte, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximiliano Prados, ha calificado la jornada como "un día importante, casi histórico". Ha destacado que este paso supone "compromiso, coordinación y, sobre todo, voluntad de avanzar". En la misma línea, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha puesto el acento en el diálogo: "en Granada estamos aprendiendo a sentarnos en una mesa, a negociar todos los asuntos y a construir soluciones desde el entendimiento".

Este paso supone compromiso, coordinación y, sobre todo, voluntad de avanzar" Maxi Prados Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo

Durante la reunión se ha acordado continuar el trabajo técnico de forma inmediata con el objetivo de llegar al próximo 13 de julio con avances sustanciales que permitan tomar decisiones concretas. La Plataforma por las Infraestructuras ha reafirmado su compromiso de seguir impulsando esta infraestructura clave para el desarrollo de la Costa Tropical desde la unidad y la colaboración.