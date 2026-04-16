Lorca seguirá sin conexión por autobús con el aeropuerto de la Región

Lorca continuará sin conexión de transporte público con el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, mientras que las ciudades de Murcia y Cartagena verán mejorada su conectividad. El PSOE ha criticado que el Gobierno de la Comunidad de Murcia haya dejado a Lorca fuera de las líneas de conexión directa por autobús con el aeródromo.

Según el Gobierno regional la estación de autobuses de Murcia es el mayor nodo de conexión de transporte público de la Región y el aumento de las frecuencias en la conexión directa desde el aeropuerto se hace pensando en dar acceso a todos los municipios desde esta estación que actúa de intercambiador.

Una “discriminación” para Lorca

La secretaria general del PSOE lorquino, Isabel Casalduero, ha calificado la exclusión como una "discriminación" del Gobierno regional con Lorca y ha lamentado que la dirección general de Movilidad y Transportes haya decidido invertir medio millón de euros en ampliar las frecuencias para Murcia y Cartagena, con servicios diarios, horarios adaptados a los vuelos y tarifas asequibles, ignorando a la tercera ciudad de comunidad.

En qué situación queda Lorca en esta ecuación" Isabel Casalduero Secretaria general del PSOE

Se ha preguntado "en qué situación queda Lorca en esta ecuación" y si sus pasajeros no tienen los mismos derechos que los de las otras dos ciudades, aunque ha extendido el agravio a toda la comarca del Guadalentín.

Una reivindicación histórica

Casalduero ha recordado que se trata de una "reivindicación histórica" de su partido, que ya presentó sin éxito alegaciones hace cinco años al plan director de transporte público para incluir esta conexión y ha adelantado que el PSOE ahora volverá a demandar la línea de autobús en el pleno municipal y a la Asamblea Regional a través de sendas mociones.

El problema añadido de los taxis

A la falta de autobuses se suma otra problemática que también se incluirá en las mociones: la de los taxis de Lorca. Actualmente, solo pueden operar en el aeropuerto si es previa contratación del servicio y deben presentar una acreditación al llegar a las instalaciones del aeródromo de Corvera.