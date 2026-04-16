Muere el pequeño Dani y salva la vida de tres niños con la donación de sus órganos

La familia de Daniel Aneas Medina ha comunicado su fallecimiento tras una larga enfermedad que ha durado nueve años. Su madre lo ha anunciado en redes sociales con un emotivo mensaje: "Lamento comunicar que mi hijo Daniel Aneas Medina falleció ayer después de una larga enfermedad".

Un héroe que da vida

En un gesto de inmensa generosidad, y a pesar del sufrimiento, la familia ha decidido donar los órganos del pequeño. Gracias a esta acción, tres niños podrán vivir. "Después de todo este sufrimiento, Dani ha seguido siendo un héroe donando sus órganos para que tres niños puedan vivir la vida que él no ha podido vivir", ha expresado la familia.

Ha seguido siendo un héroe donando sus órganos para que tres niños puedan vivir la vida que él no ha podido vivir"

Último adiós

El velatorio se está llevando a cabo en el tanatorio Zumaquero, en la sala 3. El entierro tendrá lugar mañana a las 11:00 horas en la iglesia de la Encarnación.

La familia ha querido dar las "muchas gracias a todas las personas que de una forma u otra han estado ahí apoyándonos y ayudándonos durante estos nueve años". El mensaje finaliza con el lema TODOS SOMOS DANIEL.