Fray José, arzobispo de Mérida-Badajoz: "Todos tenemos una vocación, es importante descubrirla y vivirla"

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Fray José Rodríguez Carballo, ha recordado que "Cristo vive, está en medio de nosotros, y sigue llamando". En el contexto de la Pascua, ha destacado que la "alegre noticia de que Cristo ha resucitado" trae consigo la certeza de que su llamada sigue vigente para "formar familias cristianas", para la "vida consagrada" y para la "vida sacerdotal".

Todos tenemos una vocación, es importante descubrirla y es importante luego actuarla, vivirla" Fray José

Bajo esta premisa, el arzobispo ha invitado a los jóvenes a reflexionar sobre la vida como una vocación. "Todos tenemos una vocación, es importante descubrirla y es importante luego actuarla, vivirla", ha afirmado. Para ello, ha animado a participar en una jornada de convivencia, oración y reflexión.

Un encuentro para escuchar y discernir

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz celebrará este sábado, 18 de abril, un Encuentro Diocesano Vocacional en el Recinto Ferial de Zafra. Se espera la asistencia de unas 200 personas, entre sacerdotes, laicos y vida consagrada. El objetivo es, según el arzobispado, "seguir profundizando en la llamada personal de cada bautizado y de fortalecer los lazos que unen a estos tres estados de vida de nuestra Iglesia diocesana".

Este encuentro nace como "fruto del enriquecedor" Congreso de las Vocaciones celebrado el pasado año en Madrid y busca ser un tiempo para "escuchar, compartir y discernir". La finalidad es que "cada participante pueda redescubrir la belleza de su propia vocación y reconocerla en la diversidad de carismas que enriquecen a nuestra Iglesia local", según concluye la nota de prensa del arzobispado.

Cristo sigue llamando a formar familias cristianas, sigue llamando a la vida consagrada, sigue llamando a la vida sacerdotal"

Ponencias, música y eucaristía

La jornada comenzará a las 09:30 horas y contará con la presencia del propio arzobispo. Durante el día, se escucharán las ponencias del hermano de Lasalle Jorge Sierra y del sacerdote operario y director del Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, José Benito. Además, se organizarán grupos de diálogo entre los asistentes.

El programa se completará con un festival de música vocacional que contará con las actuaciones de Cordis & Chordae, HKN, Luz en el silencio, Mago Luna, Fray Madu y en clave de Dios, Chito Morales y el Coro Emaús. El broche final de la jornada será una eucaristía a las 19:30 horas en el templo parroquial de San Miguel, presidida por José Rodríguez Carballo.