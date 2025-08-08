Gerardo Romano en COPE: "Creo que hemos conseguido una programación muy completa para todas las edades"

Las fiestas patronales de Motril se presentan este agosto como exitosas, ya que desde hace muchos años el recinto ferial no estaba completo al 100%, tanto por el número de casetas, que hay 13, la totalidad de los locales, como por las parcelas para diferentes usos, que también estarán todas ocupadas.

En la tarde de ayer se celebró el pregón de fiestas, a cargo de David Rodríguez Jiménez Muriel y esta tarde se enciende el alumbrado del ferial y arrancan 9 días de actividades para todos los públicos, como nos dice Gerardo Romano, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Motril, desde el Salón de Protocolo, donde COPE en la provincia de Granada, ha realizado una programación especial.

El sábado 16 continuará la actividad a petición de los feriantes y caseteros, pero hasta entonces la Feria de Día, la Feria de Tardeo y los conciertos nocturnos, además de todas las actividades programadas, harán que Motril sea una fiesta constante.