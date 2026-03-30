Una fuerte explosión en un hotel de Almuñécar provoca un incendio y obliga a desalojar el edificio

Una fuerte explosión se ha registrado este mediodía, sobre las 13:10 horas, en la última planta del Hotel Carmen de Almuñécar (Granada). El estallido ha provocado un aparatoso incendio en la cuarta planta del edificio, situado en la avenida de Europa, y ha obligado a desalojar por prevención a todo el personal y los huéspedes.

Una fuerte explosión en un hotel de Almuñécar provoca un incendio y obliga a desalojar el edificio

Origen del suceso y despliegue de emergencias

Según las primeras informaciones, el incidente ha ocurrido mientras los operarios de la empresa Repsol se encontraban recargando los bidones de combustible en las instalaciones. Afortunadamente, no se han registrado daños personales de gravedad, aunque uno de los trabajadores ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad debido al shock del momento.

Inmediatamente, se ha activado un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado la dotación completa de los Bomberos y la Policía Local de Almuñécar, así como varias patrullas de la Guardia Civil y efectivos sanitarios, que han movilizado una ambulancia y un helicóptero por si su intervención era necesaria.

Evaluación de daños estructurales

A esta hora, los equipos de extinción todavía se encuentran trabajando para controlar por completo la situación. Durante la tarde de hoy, está previsto que el arquitecto municipal inspeccione el edificio para evaluar si la explosión ha causado daños que pongan en peligro la estructura del hotel.