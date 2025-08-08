Fallece una mujer en la playa del Sotillo en Castell de Ferro
La sacaron inconsciente en una tabla de surf hasta la orilla
Europa Press
Publicado el
1 min lectura
Una bañista ha fallecido este jueves en una playa de la localidad granadina de Gualchos, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. No han trascendido más datos de la identidad y se ha activado el protocolo judicial.
El suceso se ha producido en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, sobre las 20,40 horas de este jueves, cuando el centro de coordinación recibió la alerta de varios testigos por una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos Guardia Civil, Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de una mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
