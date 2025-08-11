Detenido en Almuñécar por amenazar a sus vecinos y tras saltarse una orden de alejamiento
Cuando la Guardia Civil fue a detenerlo, les recibió con un cuchillo de cocina
Motril - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un vecino de un bloque de viviendas de Almuñécar fue detenido el pasado 5 de agosto por continuados episodios de enfrentamientos y amenazas a sus vecinos, incluso con un arma blanca.
Un juez del juzgado de Almuñécar decretó una orden de alejamiento a este hombre de 44 años de edad y solo dos días después volvió al bloque de viviendas. Los vecinos avisaron a la Guardia Civil y cuando fueron a arrestarlo, recibió a los agentes con un cuchillo de cocina, ante lo que tuvieron que reducirlo.
La Guardia Civil lo ha puesto a disposición judicial por el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento, así como por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, decretándose para el prisión provisional.
