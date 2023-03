La Delegada de Justicia de Granada visita los juzgados de Motril interesándose por las mejoras a realizar

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro considera que es bueno que la Delegada de Justicia mantenga reuniones tanto con la Jueza Decana de Motril y con otras personas de responsabilidad. "Es bueno que conozca la situación de primera mano a la hora de tomar decisiones que haya que tomar en un futuro a corto y medio plazo", dice Luisa.









Por su parte, la Delegada de Justicia, Inmaculada Hernández, nos comentaba que "vengo a hacer una visita tanto a la Jueza Decana como a todos los funcionarios de este juzgado de la Junta de Andalucía para ver en qué situación se encuentran, para ver cómo están y sobre todo para abordar el tema de este juzgado donde hay muchísimo trabajo, tiene trabajo por encima de la media y para buscar posibles soluciones con la Jueza Decana de refuerzos y de echar una mano desde la Junta de Andalucía".









La delegada de justicia también nos comenta que "estamos abiertos a todas las posibilidades, desde la ampliación de este palacio de justicia que existe ya y hay un solar detrás a corto plazo para poder crecer ya y poder meter más juzgados en Motril. Esto sería una solución a corto plazo poder construir esta ampliación y a medio y largo plazo, por supuesto Motril merece un Palacio de la justicia y hay una zona excelente que ya me ha mostrado la alcaldesa, que es junto a la policía local y atendemos a esa solución, sin perjuicio de estudiar todas las opciones viables, para no decir no al crecimiento de los órganos judiciales en Motril, mientras llega ese palacio de la justicia, que la verdad es un proyecto muy ambicioso y requiere de tiempo" nos explicaba.